Velika promjena: Jarun postaje pješačka zona, a planira se i potpuno preuređenje jezera

Metropola dobiva još jednu pješačku zonu. Simbolično, na Dan planeta Zemlje, 22. travnja, to će postati Športsko-rekreacijski centar Jarun, najavio je na jučerašnjoj konferenciji za novinare gradonačelnik Tomislav Tomašević. Oko jezera više se neće smjeti voziti automobili, osim onih s dozvolom, njih oko 900, većinom u vlasništvu sportaša, osoba s invaliditetom, zaposlenika i drugih stalnih korisnika.

– Jarun je predugo bio zanemarivan s obzirom na svoju važnost, a riječ je o ključnoj sportskoj infrastrukturi za rekreaciju u Zagrebu. Prva studija za uređenje ŠRC-a izrađena je 2006. pa stavljena u ladicu i zaboravljena gotovo 20 godina – rekao je Tomašević.

Lani su uvaženi zaključci SDP-a sa Skupštine kojima je pokrenuta izrada dvije nove studije za revitalizaciju Jaruna, a obje su, istaknuto je, pri kraju. Prva se tiče prostorno-programskog uređenja okoliša jezera, a druga zahtjevnog projekta odmuljivanja.

Barem pet milijuna eura

– Procjena je da bi to moglo stajati barem pet milijuna eura, no vrlo smo oprezni jer ne želimo da se dogodi ono što je sada na trakošćanskim jezerima. Dosadašnja rješenja poput košenja lopoča i lokvanja bila su samo vatrogasna mjera, jedino odmuljivanjem ćemo sanirati problem glavnog centra za vodene sportove u Hrvatskoj – kazao je Tomašević. Dodao je kako je glavni izazov pitanje kamo će se odvoziti velike količine mulja iz Jaruna, no istaknuo je i kako su nakon niza sastanaka s Hrvatskim vodama blizu odgovora. O tome kada će se konkretne akcije revitalizacije jezera i ŠRC-a početi realizirati jučer nije htio govoriti, no detaljizirao je plan za uvođenje pješačke zone.

– Prije godinu dana, također na Dan planeta Zemlje, otvorili smo obnovljenu Aleju Matije Ljubeka, što je bilo prvo uređenje od Univerzijade. Tada smo rekli da ćemo Jarun pretvoriti u pješačku zonu, a sada to i realiziramo. Građanima smo dali dovoljno vremena da se prilagode. Uveli smo i autobusnu liniju vikendom oko jezera, što će i ostati. Također, kao prilagodbu smo jedan vikend mjesečno zabranjivali promet tom zonom – rekao je Tomašević.

Pripremne mjere ocijenio je uspješnima, kazavši da je u razdoblju od lanjskoga svibnja do kraja veljače na Jarun ušlo upola manje automobila nego u istom razdoblju godinu prije, točnije broj vozila pao je sa 133 tisuće na 62 tisuće. A svi koji će i nakon 22. travnja htjeti doći automobilima do Jaruna, moći će ih ostaviti na tri nova parkirališta na ulazima u ŠRC.

Neće se naplaćivati

– Upravo se dovršava parkiralište u Ulici Hrvatskog sokola, gdje će biti još 130 mjesta. Od lani smo osigurali dodatnih 550 parkirnih mjesta, što smatramo dovoljnim. Usto će nova parkirališta biti besplatna. A naplata će se nastaviti ondje gdje se plaćalo i prije – zaključio je Tomašević.

Osim parkirališta, na toj je lokaciji osvanuo i elipsasti rotor koji je privukao pažnju javnosti posljednjih tjedana. Jučer na njemu, baš kao ni na Jarunu, nije bilo prevelike gužve, tek poneki rekreativac iskoristio je sunčano vrijeme na jezeru. Veća se gužva pak očekuje za vikend, kada je Jarun domaćin 40. međunarodne veslačke regate Croatia Open.

