Zastrašujući podaci: Gotovo 50 tisuća Hrvata ima ovu ovisnost, a pogađa i sve više mladih

Na drugom znanstveno-stručnom skupu IPAK tema je bila problematika ovisnosti o internetu, kockanju, alkoholu, pušenju i drogi. Skup je održan u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu, a sve se odvija u sklopu mjeseca borbe protiv ovisnosti tijekom kojeg brojni domaći i međunarodni stručnjaci podižu svjesnost o problemima ovisnosti u općoj populaciji, dok stručnoj javnosti ukazuju na neke najznačajnije probleme i trendove koji su primjetni u adiktologiji.

Tako se u dva dana konferencije govorilo o zaštiti mentalnog zdravlja žena ovisnika o alkoholu i drugim psihoaktivnim tvarima, o štetnoj uporabi kanabisa i ovisnosti općenitno kod mladih s problemima mentalnog zdravlja.Bilo je riječi i o ovisnosti o videoigrama i gdje je granica u korištenju interneta.

Pušenje, kao jedna od najčešćih ovisnosti- također je bila zastupljena kao tema ovoga skupa, jer znamo da je više od 30% naše nacije ovisno o duhanu. Jedna od tema je govorila je i o velikom porastu broja ovisnika o kockanju. Naime, prema posljednjim podacima, gotovo je 50 000 ovisnika o kockanju u Hrvatskoj. Ako tome pridodamo njihove članove obitelji i prijatelje, brojka ljudi pogođenih ovim problemom je daleko veća.

– Ovakvi Skupovi su itekako važni jer ovdje ne govorimo samo o bolesti pojednica nego cijelog društva. Klinika za psihijatriju Sveti Ivan kroz dnevne bolnice kontinuirano pruža pomoć osobama koje se bore s nekom od ovisnosti. Na žalost, potražnja je veća od usluge koju možemo isporučiti. Ali, rekao bih požrtvovnim radom cijelog tima Klinike, njihovim znanjem i trudom, produciraju nadstandarde koji su implementirani u svakodnevni rad. Što znači, da nudimo najbolju uslugu koju pacijent može dobiti – rekao je Vladimir Grošić ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan.

Ilustracija ovisnosti o kockanju, narkoticima i alkoholu 24.09.2018., Zagreb - Ilustracija ovisnosti o kockanju. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ovisnost o kockanju je jedna od brzorastućih ovisnosti u Hrvatskoj, ponajprije zato što smo zemlja s vrlo liberalnim pravnim okvirom koji regulira kockanje. Podaci pokazuju kako 20% populacije kocka na mjesečnoj razini, 10% populacije ima neke psihosocijalne probleme vezano za kockanje, kocka više muškaraca nego žena, a 1-2% ovisnika o kockanju čine društveni trošak na razini 35-75 % svih prihoda od igara na sreću u Hrvatskoj. Broj liječenih osoba u Dnevnoj bolnici Klinike Sveti Ivan povećava se čak za 25% godišnje.

– Potreba za liječenjem je sve više, a trenutni resursi nisu dostupni. Puno ljudi uđe u kockarnicu, ali teško je znati tko će od njih postati ovisnik. Razlozi su svakojaki - od nekog stresnog perioda u životu, ili zbog godina kada prelaze iz jednog ciklusa u drugi, pa se ne snađu u svemu tome, ili je to možda zbog nekog određenog razloga koji je doveo do gubitka kontrole. Ljudi ovdje u Dnevnu bolnicu najčešće dođu na nagovor obitelji, rijetko kada sami osvijeste da imaju problem. Jedan od najvećih problema je to što je sve više adolescenata koji su ovisni o kockanju. Velik je broj njih koji svakodnevno gotovo upražnjava kocku za neki minimalni iznos. Novac koji im daju roditelji za obrok ili slično, oni će potrošiti na kocku. I to je vrlo zabrinjavajuće. Zato moramo reagirati odmah kako ne bi ti adolescnti postali ovisnici – upozorio je dr. Anto Orešković iz Kluba ovisnika o kockanju.

Infografika prikazuje postotak rasta konzumacije kokaina u posljednjih godinu dana u EU. 40.000 mladih u Hrvatskoj starosti od 15 do 34 godine je konzumiralo kokain u zadnjih godinu dana dok je 14 milijuna Europljana barem jednom probalo kokain. Photo: Stjepan Banovic/PIXSELL Foto: Stjepan Banovic

Zbog toga se na Skupu održao i Okrugli stol na temu „Standardi odgovornog priređivanja igara na sreću, oglašavanje igara na sreću, online casino, kockanje maloljetnika“ na kojem su, uz liječnike, sudjelovali predstavnici Kluba liječenih ovisnika o kockanju, Hrvatske udruge za igre na sreću, Hrvatske udruge priređivača igara na sreću, Hrvatske lutrije, pravnici i političari. Poražavajući su podaci i kada govorimo o upotrebi droge, posebice kanabisa i kokaina.

– U Hrvatskoj imamo jedan kontinuirani rast ponude ali i potražnje, što je dovelo do toga da imamo rast prevalencije. Konkretno, govorim o rastu prevalencije kokaina, amfetamina, ecstasya te kanabisa. Također, imamo isto problem s novim psihoaktivnim tvarima. Ono što je bitno naglasiti jest to da je Hrvatska napravila iskorak i u veljači ove godine donijela Nacionalnu strategiju koja će kroz svoje ciljeve razrađene akcijskim planom pokušati iznaći odgovor i na neki način preokrenuti postojeće trendove – rekao je Željko Petković, pomoćnik ravnatelja za suzbijanje zlouporabe droga u HZJZ-u.