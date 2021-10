Nepregledan red za cijepljenje: 'Dosad sam se bojala, ali sad se cijepim jer je situacija ozbiljna'

Cijepim se sada jer ranije nisam bila u Zagrebu, a prije toga bila sam previše bolesna. Prestanite me gnjaviti nepotrebnim pitanjima i pustite me da konačno dobijem svoju dozu, otresito nam je na naše pitanje zašto se tek sad odlučila cijepiti protiv COVID-19 u četvrtak odgovorila starija gospođa, dok je čekala u redu svoju prvu dozu Pfizerova cjepiva. No ipak se nekoliko sekundi kasnije ispričala zbog neljubaznog ponašanja i dodala da je u dugačkoj koloni pred Zagrebačkim velesajmom stajala više od sat i pol.

Red ljudi koji su došli po svoje prvo cjepivo u četvrtak se 15 minuta prije otvorenja punktova u 14.30 sati protezao od šestog paviljona Velesajma do ulaza u sam kompleks te još stotinjak metara dalje. Red za drugu dozu bio je mnogo kraći, tek stotinjak metara od ulaza.

Sve više cijepljenih prvi put

– Nervozna sam, došla sam među prvima oko 13.10 sati. Htjela sam se i prije cijepiti, ali u svom rodnom gradu više nisam mogla, a prije toga bila sam bolesna. Tako da sa sam tek sad uhvatila svoju priliku. I drago mi je zbog toga – kaže nam pacijentica s početka ovog teksta. I nije bila jedina koja je nervozna, mogao se u to uvjeriti tko god je u četvrtak došao na Velesajam. Mogle su se osjetiti nervoza i nestrpljivost ljudi da što prije dođu na red. A pomalo i strah jer su mnogi među onima s kojima smo razgovarali još uvijek bili pomalo nesigurni bojeći se hoće li dobiti kakve nuspojave.

– Ja imam 61 godinu i nekoliko zdravstvenih problema, primjerice šećernu bolest. Dosad se nisam cijepila jer sam se bojala kako ću reagirati upravo zbog tih svojih bolesti, ali čula sam svoju rođakinju, dr. Natašu Ban Toskić, koja je rekla da je situacija ozbiljna. A ona nije paničarka pa sam ipak odvagnula i došla po cjepivo, jer želim zaštititi sebe, a i druge. Dijelom me zabrinuo i visok broj novozaraženih posljednjih dana – kazala je Mirjana Pašer.

VIDEO Ogromna gužva na zagrebačkom Velesajmu: Ljudi pohrlili na cijepljenje

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podsjetimo, samo u četvrtak koronavirusom su bile zaražene 4154 osobe, a dan prije 4571, a gospođa Pašer nije jedina koju su te brojke zabrinule dovoljno da zaključi da maske i razmaci nisu dovoljna zaštita od zaraze. Da postoji veći interes za cijepljenjem, potvrdio je i ministar zdravstva Vili Beroš.

– Trenutačno bilježimo znatno povećanje interesa za cijepljenje u odnosu na tjedan prije. Prva tri dana ovog tjedna prvom dozom cijepljeno je 3790 osoba više nego prošlog tjedna. Cijepljeno je 56 posto odraslog stanovništva – kazao je ministar.

Nije, doduše, strah od zaraze bio jedini razlog zašto su ljudi nahrlili po cjepivo. Neki od njih bolest su već preboljeli pa ne žele ponovno prolaziti kroz to neugodno iskustvo, a drugi pak planiraju putovanja pa žele dobiti COVID potvrdu i bezbrižan prelazak preko granice. Treće je pak nagovorila obitelj.

Kada na treću i booster dozu

U četvrtak se nije cijepilo trećom dozom jer je ona na rasporedu samo ponedjeljkom i srijedom, no među stanovnicima postoji interes i za to cjepivo. Neki su se žalili da su bili odbijeni, no iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” objašnjavaju da za treću dozu neće odbiti nikoga tko za to ima uvjete. Razlika je, naime, između treće i takozvane “booster” doze.

– Docjepljivanje booster dozom predstavlja dodatnu dozu koja se primjenjuje najmanje šest mjeseci od druge doze, a kako bi se produljilo trajanje zaštite. Nikome tko je zadovoljio taj uvjet nije onemogućeno cijepljenje na Zagrebačkom velesajmu. Treća doza predstavlja dodatnu dozu za osobe kod kojih postoji mogućnost da nisu razvile potpuni ili zadovoljavajući imunološki odgovor i može se primiti osam tjedana nakon druge doze. To su osobe s umjerenom do teškom imunosupresijom – objašnjavaju u upravi “Andrije Štampara”.