Nema vožnje do Sljemena: Na žičari će se izvoditi redoviti mjesečni servis

Sljemenska žičara sljedeći tjedan ide na redovni mjesečni servis zbog čega dva dana neće biti u funkciji, točnije u ponedjeljak i utorak 20. i 21. studenoga. – Riječ je o uobičajenim periodičnim aktivnostima kako bi se ispunili svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare – navode u ZET-u.

Zagrepčane i njihove goste vozi na vrh Medvednice od lanjske veljače, a na nešto više od pet kilometara dugoj trasi 84 gondole, u koje stane do 10 putnika, prometuju maksimalnom brzinom od šest metara u sekundi pa put traje dvadesetak minuta. Od otvaranja do danas pak sljemenska je žičara zabilježila prihode od 5,4 milijuna eura, a u istom su razdoblju rashodi iznosili 11,4 milijuna, što je, dakle, minus od šest milijuna eura.

Dosad se njome vozilo oko 360 tisuća putnika, odnosno toliko je karata prodano od otvaranja, a na pitanje o eventualnoj promjeni trenda, u ZET-u, koji upravlja žičarom, odgovaraju kako je sličan onome iz 2022. Lani je najveća gužva zabilježena u nedjelju 13. ožujka, kada je prodano 6600 karata, a ove se godine najviše ljudi, njih 4267, prevezlo 29. siječnja, koji je također bio nedjelja.

No "rekordi" su i dalje daleko manji od kapaciteta od 1500 putnika po satu, odnosno, s obzirom na to da žičara u prosjeku dnevno vozi između osam i deset sati, od 12 do 15 tisuća ljudi. Kako bi se pokrili svi njezini troškovi, prema određenim bi se analizama trebalo prevesti četiri puta više putnika nego sada.

No, gradonačelnik Tomislav Tomašević je izgleda odustao od bitke za više prodanih karata pa uskoro najavljuje besplatne karte za žičaru za Zagrepčane.