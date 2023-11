Radovi ne posustaju: Oprezno na istoku Zagreba jer sve do 15.12. na snazi je posebna regulacija

Iako su dani sve kraći i kraći, a zimsko razdoblje, iako neuobičajeno toplo, svakim danom se približava, povoljni i relativno topli uvjeti dozvoljavaju radove na zagrebačkim prometnicama i van uobičajene sezone radova pa se tako na istoku metropole izvode radovi sve do sredine sljedećeg mjeseca.

– Zbog izvođenja radova na Ivanićgradskoj ulici na dijelu od Nartske do Turopoljske ulice, sve do petka 15.12., svakim danom od 8:00 do 15:00 sati, bit će zauzet dio kolnika, a promet će se odvijati po preostalom dijelu. Sugrađane molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te ih molimo za razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu – navode u gradu.