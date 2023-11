Naslovi koji se ne propuštaju: Večeras na ZFF-u pogledajte i kandidata za Oscara iz BiH

okupili se u ćirilometodskoj

Prosvjed "Klupa nije krevet": Zagreb nije osigurao trajno prenoćište za beskućnike

Grad Zagreb, ako ima 7 000 napuštenih prostora, to nije neka investicija, za to ne trebaju veliki elaborati ni doktorske disertacije. Dakle, jedan prostor od 30 kreveta za muškarce plus 5 za žene, zar je to mudrost, zar je to problem? A spašava život, ustvrdio je predsjednik Humanitarne udruge "Fajter" Mile Mrvalj