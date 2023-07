Nakon sanacije posljedica olujnog vremena Botanički vrt od danas ponovno otvoren

Od danas se ponovno možekročiti u jednu od najljepših zagrebačkih oaza, a riječ je naravno o Botaničkom vrtu PMF-a u kojemu su posljednjih tjedan dana sanirali štetu olujnog nevremena, a sada su ponovno otvorili svoja vrata. Omiljeno mjesto brojnih Zagrepčana nije prošao neokrznuto pod snažnim naletima olujnog vjetra i obilne kiše. Ipak, cijeli tim stručnjaka sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta koji rukovodi vrtom odmah se bacio na sanaciju.

Tako se Botaničkim vrtom danas možete prošetati od 9 do 19 sati, s posljedjim ulaskom u 18.40 sati, što je uobičajeno ljetno radno vrijeme za sve dane u tjednu osim ponedjeljka i utorka kada "Pluća grada" rade od 9 do 14.30 (posljednji ulazak u 14). Cijela ulaznice je 2 eura, a upola manje, 1 euro ulaz će platiti učenici studenti i umirovljenici. Za one koji češće žele odmarati u šarenilu vrta dostupne su mjesečne te godišnje ulaznice.

U razgovoru s ravnateljem Botaničkog vrta Vanjom Stamenkovićem, otkrio nam je kako je prilikom procjene štete uočen lom velikih grana uočeni su na dvadesetak stabla, a lomovi debalaca na starijim stablima topole, likvidambra, bon-bon stabla, omorike, manjeg kakijevca i jednog tulipanovca. Uresnoj vrbi uz južno jezerce polomljena su sva debalca, koja su u padu oštetila trajnice uz rub jezerca i na obližnjoj uresnoj gredici. U drugoj oluji, nešto slabijeg intenziteta, odvaljen je dio starog kestena koji je, unatoč liječenju, pokleknuo pod silom jakog vjetra.

>>VEZANI ČLANCI:

– Kada nas je pogodilo onaj prvi i snažniji udar, bio sam u drugom dijelu grada i odmah alarmirao čuvare. Trebala je otprilike minuta da oluja dođe do vrta, ali na svu sreću nije bilo puno posjetitelja pa smo ih uspjeli skloniti na sigurno u paviljon. Kada je završilo, probili smo se unutra i te prve slike bile su izuzetno neugodne, sve pod vodom i granjem, ali stvarno treba biti zahvalan da su svi koji su se tada nalazili kod nas ostali živi i zdravi. Sljedećeg dana, od ranog jutra, počeli smo s čišćenjem i analiziranjem štete, a to se nastavlja i u ovom tjednu – govori Stamenković pa dodaje kako su posebno stradala starija stabla, koja su već od ranije imala nekakve probleme te ona s mekanom geometrijom.

-Činjenica je da je Botanički vrt mjesto s velikom koncentracijom različitih vrsta i da svaka zahtijeva posebnu njegu. Radimo najviše što možemo i pratimo situaciju sa stablima, a uskoro uvodimo i neke nove tehnologije monitoringa i liječenja. Ipak, neke stvari ne možemo predvidjeti jer su u urbanim uvjetima stabla u stresu, prvenstveno zbog klimatskih promjena- zajključio je Stamenković.

>>VIDEO: OPG Novak iz Zagreba u potpunosti je uništilo posljednje nevrijeme