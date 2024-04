Na nekoliko dana za promet se zatvaraju dvije važne zagrebačke ulice, evo detalja

Radi sanacije prijekopa od sutra se za sav promet zatvara Kačićeva ulica, na dijelu od Ulice Vjekoslava Klaića do Ulice Izidora Kršnjavoga. Radovi bi trebali završiti do petka u 15 sati, a do tada će vrijediti sljedeći obilazni pravac:

Kršnjavoga - Vukotinovićeva - Mažuranićev trg - Rooseveltov trg - Klaićeva

Zbog uklanjanja kranske dizalice od sutra u 9 sati se za sav promet zatvara i Petrinjska, od Boškovićeve do Ulice Pavla Hatza. Radovi će trajati do četvrtka, a obilazni pravac bit će:

Petrinjska – Ulica Pavla Hatza – Ulica kneza Mislava – Trg žrtava fašizma – Ulica kralja Držislava - Boškovićeva – Petrinjska

Promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji, a iz Grada sugrađane upozoravaju na moguće poteškoće u prometu te mole za razumijevanje.