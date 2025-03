Na liječenje nam dolaze iguane, bradate agame, leopard gekoni, afrički tvorovi, žabe, štakori, hrčci, zamorčići

Simpatični Frenkie nije imao drugog izbora doli posjeta "zubaru". Navika je to nakon kroničnih problema koji su, s vremenom, stigli na naplatu. Orožnjavanje i deformacija kljuna, pojave koje zastrašuju čak i bez prethodnog znanja o anatomiji gmazova, ne bi se trebala zanemarivati pa je stoga redovito uklanjanje tkiva nešto o čemu Frenkiejevi vlasnici itekako vode brigu. Za mužjaka kornjače prekomjerno bujanje tkiva pokljunice podrazumijeva da ono raste toliko da prelazi i nosnice, zbog čega se mora uklanjati. Stanje je to koje ovog ljubimca nerijetko dovodi u zagrebačku Veterinarsku ambulanti Goldi. Višegodišnje iskustvo u dijagnosticiranju i liječenju bolesti svih vrsta kućnih ljubimaca nešto je zbog čega egzotični ljubimci poput Frenkieja nisu rijetkost u njihovoj praksi, pojašnjava suvlasnica ambulante doktorica Tatjana Šoban.

‒ Video kornjače kod "zubara" izazvao je oduševljenje na društvenim mrežama. Naime, kolega je kornjaču morao staviti u sedaciju, a za brušenje je koristio zubarsku brusilicu, zahvaljujući stomatološkoj opremi koju posjedujemo. U našoj su ambulanti egzotični kućni ljubimci uvijek dobrodošli. Za to su najviše zaslužni naši veterinari, dr. Alan Fleck i dr. Borna Fleck, koji su se specijalizirali upravo za ove vrste životinja, jer odmalena gaje ljubav prema neobičnim kućnim ljubimcima. Dolaze nam vlasnici "egzota" iz cijele regije, pa imamo priliku raditi s nevjerojatnim stvorenjima, što čini naš posao posebnim i izazovnim ‒ pojašnjava Tatjana Šoban.

Iguane, bradate agame, leopard gekoni, afrički tvorovi, afrički ježevi, žabe, štakori, hrčci, kunići, zamorčići... Egzotični posjetitelji dio su njihove svakodnevice, a upravo su kornjače među čestim pacijentima, iako se ne smatraju uobičajenim ljubimcima, pojašnjava doktorica.

‒ Uz probleme poput orožnjavanja kljuna i infekcija, često se suočavamo s izazovima u prehrani i uvjetima držanja kod kornjača. Svaki slučaj zahtijeva detaljno istraživanje i prilagodbu pristupa, jer njihova fiziologija i potrebe nisu poput drugih kućnih ljubimaca. Nedavno je kolega Alan Fleck radio rendgensku snimku vodene kornjače koja je bila bolesna i otkrio da ima upalu pluća. Liječena je antibioticima, no često se dogodi da liječenje nema rezultata ako o životinji nije adekvatno skrbljeno, pa su vlasnici bili primorani dati kornjaču u zoološki vrt, gdje su za nju bili puno bolji uvjeti za obitavanje ‒ domeće Tatjana Šoban. Uz kornjače, često dolaze kunići i zamorčići radi rezanja zubi i noktiju. Njima zubi neprekidno rastu, a u slučaju nepravilnog rasta ne mogu ih adekvatno trošiti, pa je potrebno intervenirati kako bi se izbjegli veći problemi ‒ pojašnjava naša sugovornica.

Prije nekoliko godina imali su priliku pregledati malog zlatnog penjaša ‒ najmanju vrstu leteće vjeverice ili sugar glidera, čiji su ga vlasnici samo došli pokazati i usput dobiti nekoliko savjeta. Posjetila ih je i minijaturna koza, no kako se ne bave preživačima, proslijedili su vlasnike kolegi koji s kozama ima nešto više iskustva. U kategoriju "fascinantnih" pacijenata pak spadaju rođakinje stanovitog Frenkieja s početka naše priče, mistične ljepotice zmije.

‒ Najčešće dolaze neotrovne vrste poput pitona i boa. Nedavno smo liječili bou s nekrotičnim promjenama na ustima. Nakon nekoliko posjeta i terapije, uspjeli smo sanirati problem. Česte su upale očiju kod leopard gekona ili bradatih agama, zbog zaostalog svlaka, kože kod presvlačenja, s unutarnje strane kapaka prilikom prirodnog procesa presvlačenja ‒ opisuje Tatjana Šoban.

U moru zanimljivih pacijenata ne nedostaje ni priča koje se u veterinarskoj praksi prepričavaju s posebnom draži, jer upravo egzotične životinje nerijetko reagiraju na neočekivane načine.

‒ Jednom smo prilikom imali ježa na rezanju noktiju koji se, iz nekog razloga, osjećao iznimno ugodno i gotovo zadrijemao usred tretmana, dok je drugi put jedna ježica bila jednostavno nemoguća, konstantno se pokušavala sklupčati u kuglu kako joj ne bismo mogli doći do nožica i odrezati nokte. Nedavno je kujica terijera, koju sam tretirala u jednoj pregledavaonici, postala poprilično nemirna, što za nju nije uobičajeno. Jako se uznemirila, uzvrtjela, počela njuškati oko sebe. Vrata susjedne pregledavaonice bila su zatvorena i nije mogla vidjeti što se tamo zbiva. Poslije se ispostavilo da je nanjušila afričkog tvora koji je došao na dogovorenu kastraciju. Čini se da je njegov specifičan miris bio pravo iznenađenje za kujicu i nije mogla odoljeti da ne istraži što se to novo događa u susjedstvu ‒ prisjeća se Tatjana Šoban.

Veterina je izazovno zanimanje, naročito zbog činjenice da svaka vrsta i pasmina unutar vrste zahtijeva različite pristupe i znanja, stoga je apsolutno neophodno stalno učenje, usavršavanje, konzultacije s kolegama, jer je gotovo nemoguće da se svako malo ne susretnete s nečim novim, dodaje ona. Reakcije vlasnika "tipičnih" ljubimaca uvijek su pozitivne, a ljudi su itekako znatiželjni, pojašnjava doktorica.

‒ Fascinirani su kada, primjerice, vide zmiju ili iguanu u čekaonici. Često postavljaju pitanja i žele saznati više o tim vrstama, što stvara ugodnu i edukativnu atmosferu. Rad s egzotičnim životinjama uvijek nas potiče na dodatno istraživanje i edukaciju. Iako ih osobno ne držim kao ljubimce zbog specifičnih uvjeta koje zahtijevaju, svaki novi slučaj me inspirira da ih još bolje upoznam ‒ priznaje Tatjana Šoban.

Trend odabira egzotičnih ljubimaca u pozitivnom je porastu među Zagrepčanima, domeće, a prednjače bradate agame, leopard gekoni, kornjače i zmije. Veliki je plus što se ljudi sve bolje informiraju o njihovim potrebama, što pokazuje da se vlasnici odgovorno odnose prema životinjama i traže stručnu pomoć kada je to potrebno.

‒ Sve više ljudi otkriva ljepotu i jedinstvenost egzotičnih ljubimaca. Međutim, potrebno je puno edukacije prije nego što se odluče za takvu životinju. Egzotični ljubimci imaju specifične potrebe – od prehrane do uvjeta staništa – i zahtijevaju predanost vlasnika. Za svakog je ljubimca pravilno držanje ključan faktor da bi bili što dugovječniji i zdraviji, no to se naročito odnosi na egzotične kućne ljubimce. Više smo se puta uvjerili da je jedini čimbenik koji je doveo do određene bolesti bila pogrešna i neodgovarajuća skrb o takvoj životinji, dakle nisu bili zadovoljeni uvjeti koji su specifični za određenu vrstu i pasminu u smislu prehrane, vlage, temperature, veličine prostora u kojem se drže... Moj je savjet da se prije kupnje dobro informiraju i posavjetuju s veterinarom koji je educiran u tom području kako bi osigurali najbolje moguće uvjete za svog ljubimca ‒ navodi doktorica.

A uz nesvakidašnje pacijente, u Veterinarskoj stanici Goldi nerijetko upražnjavaju i nekonvencionalne metode liječenja. Naime, prepoznali su potencijal tradicionalne kineske veterine, skraćeno TCVM, u slučajevima kada zapadna medicina doseže svoje granice. Ovaj pristup posebno je učinkovit kod kroničnih bolesti, gdje klasične metode liječenja često ne donose očekivane rezultate, navodi Tatjana Šoban koja je ujedno certificirana akupunkturistica s diplomom američkog Chi Universityja, jednog od vodećih sveučilišta u području veterinarske kineske medicine gdje se specijalizirala za takve metode. Nedavno je stekla i certifikat iz terapije hranom, što omogućuje izradu individualnih recepata za vlasnike koji su voljni kuhati za svoje ljubimce.

‒ TCVM ima široku primjenu i kod akutnih stanja, poput bolova u kralježnici i lokomotornom sustavu, te preventivno, kada se već uoči disbalans u tijelu, prije nego što simptomi bolesti postanu vidljivi. Tu spada akupunktura, elektroakupunktura, liječenje kineskim biljem te terapija hranom. Akupunktura, koju je priznala Svjetska zdravstvena organizacije kao metodu dijagnostike i liječenja, danas više nije alternativa, već dio suvremene medicine. Ova se metoda sve češće koristi i u veterinarskoj medicini, posebno u kontekstu holističkog pristupa pacijentu, gdje se organizam promatra kao cjelina, uključujući i psihološke aspekte bolesti. Iako se TCVM razlikuje u pristupu od zapadne medicine, ove dvije metode mogu se savršeno nadopunjavati. Kombinirajući njihove prednosti, podigli smo našu veterinarsku uslugu na višu razinu, čime osiguravamo brži i učinkovitiji oporavak ljubimaca ‒ zaključuje Tatjana Šoban.

