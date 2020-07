Muškarac koji je bio zarobljen u Miramarskoj: 'Bez razmišljanja je skočila u bujicu i pomogla mi'

Podvožnjak u Miramarskoj bio je sinoć jedan od najkritičnijih punktova u gradu pogođenim nevremenom. Nekoliko automobila ostalo je zarobljeno pod vodom, a u jednom od njih je bio i Josip Šimić koji je inače invalid pa umjesto jedne noge ima protezu.

- Stao sam, ali je auto sam od sebe nastavio dalje dok nije završio pod vodom i potonuo. Uspio sam nekako izaći van i popeti se na krov. Pomogla mi je jedna djevojka koja mi je dodala protezu i pomogla. Skočila je bez razmišljanja i beskrajno sam joj zahvalan -ispričao je za RTL.hr Šimić kojeg su naposlijetku iz bujice izvukli vatrogasci.

Tek je u subotu ujutro došao po auto nakon što je voda splasnula.

>> VIDEO Podvožnjak u Miramarskoj - u subotu popodne nakon poplave, vratio se u normalu

- Kad pomislite da nema dobrih ludi, dogodi se ovo. Žena je doslovno doplivala do Josipa - kazala je njegova supruga Vladimira.

- Nešto iza 1 sat poslije ponoći probudio me mobitel. Pokušavala sam shvatiti što se događa. 'Polovila' sam riječi: 'Policija, vaš muž je imao prometnu nesreću...' Kao u noćnim morama u kojima nemaš snage govoriti, a vrištao bi. Uspjela sam upitati je li živ. 'Da, tu je, pokraj mene, samo je potpuno mokar, morate doći po njega...' S olakšanjem sam čula i njegov glas. I dok sam kroz prozor taksija gledala potopljeni Zagreb, shvatila sam da me je bilo kakvo racionalno razmišljanje počelo napuštati. Ovo nije godina u kojoj si postavljaš pitanje što se to događa i zašto se događa jer bilo kakav iole normalan odgovor izostaje. Zahvalan si što si živ i što su živi oni koje voliš. Zahvalan si za svako jutro koje dočekaš živ... Nemaš pojma kako ćeš sutra, ali sretan si kad sutra svane'', kroz suze je ispričala supruga Vladimira.

Podsjetimo, ranije danas oglasila se i djevojka koja ga je spasila, inače kći suca Vrhovnog suda Marina Mrčele.

- Ja sam pitala ljude jesu li zvali koga - jesu ali ili bude zauzeto ili kažu da zasad nemaju nikog. Onda sam zavezala pse, skinula tenisice, duksu i naočale i ušla u vodu. Doplivala sam do auta i pomogla sam mu da otvori vrata i on je izašao na krov auta i čekao vatrogasce, a ja sam isplivala s njegovom protezom jer čovjek nema nogu. Auto više nije tonuo pa je bio siguran na krovu - ispričala je Mirna Mrčela za N1.