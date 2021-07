Mijenjat će se rasvjeta na Jarunu: Bliještit će kao na nekoj brzoj cesti

Čim je stigao na čelo metropole, Tomislav Tomašević obustavio je svu javnu nabavu, osim u Holdingu i ustanovama kojima je osnivač Grad. Bilo je to prije mjesec dana, no odluka nije uključivala i natječaj za modernizaciju javne rasvjete ŠRC Jarun. Objavljen je još u travnju, traje do 19. srpnja, a prije nekoliko je dana i dopunjen novim dokumentima. U Gradu objašnjavaju kako postupak ide dalje jer su “iznimka predmeti javne nabave za koje postoje opravdani razlozi za koje je potrebno ishoditi pisanu suglasnost gradonačelnika, što je u tijeku”, a ističu i kako se realizacija projekta očekuje u idućoj godini”.

A zamislite i te komarce...

Međutim, kažu u inicijativi Mračna strana svjetlosti, nije to jedino što im je sporno. Njezin član Boris Štromar, dopredsjednik udruge Naše nebo koji je bio i u radnoj skupini za novi Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, kaže kako je riječ o pet milijuna kuna vrijednom, ali besmislenom projektu. Jer, objašnjava, na Jarunu gdje je ograničenje brzine 30 kilometara na sat planira se postaviti rasvjeta intenziteta kao na brzoj cesti.

– Definitivno je treba modernizirati, ali je problem to što Zagreb već ima izrazito pretjerano svjetlosno onečišćenje, a postavljanje još snažnije LED rasvjete na Jarunu značit će katastrofu za tamošnji ekosustav. U projektu se zahtijeva postavljanje rasvjete neprimjerenog intenziteta i količine, čemu se protive i neki projektanti, odnosno izvođači radova – kaže Štromar. Apsurd je, dodaje, što su brojna pitanja vezana uz dokumentaciju naknadno poslali i predstavnici industrije i tvrtke koje su se javile na natječaj, a upozorava i kako je Jarun utočište brojnim pticama i kukcima poput krijesnica koje bi s novom rasvjetom mogle potpuno nestati iz tog područja.

– Neprimjereno je ondje postaviti rasvjetu kao na, primjerice, Vukovarskoj, dovoljna je umjerena koja je namijenjena za pješake i bicikliste, a njih je noću ionako vrlo malo. Ekosustav kod jezera treba zaštititi korištenjem rasvjete temperature i boje svjetla koja ima najmanji negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, a njome je moguće ostvariti i dovoljnu sigurnost u prometu. Usto su svjetiljke većeg intenziteta skuplje – elaborira Štromar.

Kukce rasvjeta privlači poput usisavača, slikovito opisuje, naročito ako ima emisiju svjetlosti u plavom spektru, a drastično smanjenje njihova broja u Europi već je alarmantno.

– Zamislite samo koje će to biti količine komaraca kad se takva rasvjeta upali na jezeru pokraj Save. A to će značiti i još više zaprašivanja, još više štetnih kemikalija u prirodi... Plavi spektar kod ljudi usto izrazito negativno djeluje na smanjenje produkcije melatonina, hormona koji regulira naš “unutarnji sat” i omogućava nam miran san – govori Štromar.

Klasifikacije po normi

No, u Gradu tvrde suprotno. Točnije, kažu da će “nova, ekološka rasvjeta smanjiti emisiju ugljičnih plinova i svjetlosno onečišćenje te dodatno oplemeniti prostor”. A ističu i da na javnom savjetovanju u travnju nije bilo nikakvih primjedbi na projekt.

– Postići će se veća energetska učinkovitost, odnosno smanjiti instalirana snaga i potrošnja struje, a predmetna je rasvjeta usto klasificirana sukladno hrvatskoj normi. Prema njoj se rasvjeta prometnica klasificira u šest klasa, od M1 do M6, odnosno od najveće do najmanje rasvijetljenosti. Prometne površine na ŠRC Jarun klasificirane su klasama M3 i M4, odnosno predviđena je optimalna rasvijetljenost sa srednjim normiranim vrijednostima svjetlotehničkih parametara – zaključuju u Gradu.