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'Morali smo se oboružati strpljenjem'

Mijauci iz ventilacije danima odjekivali zagrebačkim shopping centrom: 'Mališan se vješto skrivao'

Foto: Dumovec/Facebook
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VL
Autor
Večernji.hr
09.06.2026.
u 10:55

Mijaukanje koje se prošlog tjedna začulo iz ventilacije jedne trgovinepokrenulo je pravu akciju spašavanja. Dok su dva mačića brzo spašena, treći je danima uspješno izbjegavao sve pokušaje hvatanja, a njegov sretan završetak razveselio je zaposlenike, kupce i djelatnike Dumovca.

Neobična akcija spašavanja mačića ovih je dana okupila zaposlenike, posjetitelje i djelatnike Skloništa za nezbrinute životinje Dumovec. Sve je počelo prošle srijede kada se iz ventilacijskog sustava jedne trgovine u Arena Centru začulo uporno mijaukanje. Ubrzo su u spuštenom stropu uočena tri mačića stara oko dva mjeseca. Jedna od prodavačica odmah je, uz pomoć kolegica, krenula u akciju spašavanja. Prvog mačića uspjela je izvući odmah, a drugog nekoliko dana kasnije. Cijelo je vrijeme, kako navode iz Dumovca, pratila situaciju i vjerovala da će i treći mačić sam pronaći put iz nepristupačnog prostora.

No, to se nije dogodilo. Zbog toga je služba održavanja trgovačkog centra postavila lovilicu i ostavila vodu kako bi se iscrpljeni mališan mogao sigurno uhvatiti. – Svi su željeli pomoći mačiću, no mališan se vješto skrivao. Morali smo se oboružati strpljenjem – poručili su iz Dumovca. Sretne vijesti stigle su u ponedjeljak poslijepodne kada je i posljednji mačić napokon završio u lovilici.

– Kad je treći mačić danas popodne konačno završio u lovilici, svi smo bili presretni. Lijepu vijest očekivali su i mnogi građani koji su nas nazivali i slali nam poruke – istaknuli su. Jedan od spašenih mačića već je pronašao dom. Naime, prodavačica koja je sudjelovala u spašavanju odlučila ga je zadržati. Preostali mačići sada su na sigurnom u Dumovcu, gdje će im se pokušati pronaći novi udomitelji. U skloništu su se raspitali i o njihovoj majci, no zasad nema informacija da je viđena u blizini trgovine. Ako je netko primijeti, pokušat će je uhvatiti i zbrinuti. – Nestašno mače sada je konačno na sigurnom – kod nas u Skloništu – poručili su iz Dumovca, pozvavši sve zainteresirane građane da se jave ako žele udomiti jednog od malih avanturista.
Ključne riječi
Dumovec

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