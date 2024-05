Luka Mjeda za prvi je aparat dao cijelu ušteđevinu, danas živi od fotografije

"Onaj tko na zidu drži fotografiju nekog autora, čuva i dio njegove povijesti". Riječi su to poznatog hrvatskog fotografa Luke Mjede, koji je nedavno u središtu metropole otvorio galeriju "Atelier LM", i to kako bi, ističe, pomagao mlađim kolegama da stasaju u profesiji. U prostoru na križanju Radićeve ulice i Krvavog mosta kani organizirati isključivo izložbe fotografija, a prvi je na redu postav nazvan "Teeth as Art", koji Mjeda i potpisuje. Crno-bijele zapise vizura metropole koji trenutačno krase zidove galerije na mjesec će dana tako zamijeniti šarenim fotografijama zubi krapinskih neandertalaca, a izložba se otvara danas u podne.

Radovi se mogu i kupiti

Djela koja će se ondje moći besplatno razgledati, ali i kupiti, nastala su, kaže, uz poigravanje raznim kompjutorskim alatima i efektima. No originali su nastali prije puna dva desetljeća u prostorijama Hrvatskog prirodoslovnog muzeja koji čuva zbirku posvećenu krapinskim neandertalcima.

– Dvije sam godine tome posvetio, fotografirao sam iz različitih kuteva svaku glavu, kost i zub pojedinačno. Desetljeće poslije jedan američki paleontolog napisao je cijelu studiju o zubima krapinskih pračovjeka, a onda me nazvao i rekao da nešto s njima napravim. Nisam ga tada baš razumio, a kada sam pitao kako to misli, odgovorio mi je da ga baš briga, neka smislim nešto jer sam ja umjetnik – prisjeća se Mjeda. Nakon nekoliko mjeseci razmišljanja i planiranja, dodaje, te uz pomoć moderne tehnologije, nastalo je najprije nekoliko oglednih primjeraka, a onda i serija od dvadesetak fotografija koje je predstavio i na izložbi u SAD-u.

Nijedna njegova fotografija, govori, ne nastaje slučajno pa je jednom prilikom samo kako bi uslikao fontanu na Zrinjevcu kupio novi objektiv. A u fotografiju se zaljubio kada je kao student Fakulteta strojarstva i brodogradnje upoznao troje slavnih svjetskih majstora – Mary Ellen Mark, Michaela O ́Neilla i Jerryja Uelsmanna.

Zanat je izučio u atelijeru Joze Četkovića, gdje je nekoliko godina radio kao laborant, a svoj je prvi fotoaparat kupio 1975. i za njega dao svu ušteđevinu. Kao samostalni umjetnik od fotografije, kaže, živi i danas, a i otvaranje galerije sam je financirao. Kupio je prostor koji je nekoliko godina zjapio prazan i zapušten, očistio ga, obojio zidove i promijenio utičnice, a više mu, dodaje, i ne treba, osim mladih nada domaće fotografije.

– Nadam se kako ću privući što više mladih umjetnika koji će ovdje izlagati svoje fotografije. Iako smo u modernom dobu, i dalje više volim papir i nečije djelo držati u rukama jer, primjerice, kada gledam sliku na ekranu, ona me nakon nekoliko sekundi više ne zanima. Ali kada mogu stati ispred nje i promatrati je uživo, mogu je proučavati – ističe Mjeda.

No, napominje, i u galeriju će postaviti jedan ekran kako bi kolegama s opsežnijim ciklusima dao mogućnost da predstave sve fotografije. – Nije ovo veliki prostor pa na zidove stane svega 20 do 25 fotografija, a na ekranu bi se vrtio ostatak. Tako bi posjetitelji mogli vidjeti sve fotografije iz ciklusa te izabrati i kupiti neku iako nije izložena – objašnjava.

Stiže i Jadran šezdesetih

Nakon zubi neandertalaca, moći će se u "Atelieru LM" vidjeti i fotografije s Jadrana iz šezdesetih godina prošlog stoljeća, i to u sklopu crno-bijelog ciklusa "Život uz morsku obalu" autora Milana Pavića. U rujnu, odnosno nakon ljetne stanke, fotografije će ondje izložiti i australski umjetnik Graham Howe, a početkom listopada u suradnji s Muzejom grada Zagreba obilježit će i 33. obljetnicu raketiranja Banskih dvora.

Svaka fotografija koja se nađe u galeriji moći će se i kupiti, a radno je vrijeme zasad dvokratno, od 10 do 13 te od 17 do 19 sati, no Mjeda se nada da će se uskoro produljiti.

– Zasad sam jedini radnik ovdje, ali volio bih kada bi se pridružio i netko mlađi, tko se razumije u fotografiju ili ga barem to zanima pa da nauči. Upravo zato sve ovo i radim, da fotografija zaživi u Hrvatskoj, a to može samo uz mlađe generacije – zaključuje Luka Mjeda.