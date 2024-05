Obratite pažnju! Mladi par skriva novac po Zagrebu: 'Tko prvi njegovo, a dobro se dobrim vraća'

Iz svog džepa izdvoje novac koji skrivaju po raznim mjestima u metropoli. Kratak videoisječak lokacije objave na društvenim mrežama i onda vrijedi ona "Tko prvi, njegovo". Zvuči vam predobro da bi bilo istinito, mislite da sigurno postoji caka ili da je posrijedi prevara? Došli smo do onih koji su pokrenuli "Money hunt Zagreb" i otkrili detalje.

Profil je otvoren prije mjesec i pol dana i ima više od 17 tisuća pratitelja samo na Instagramu, a iza njega stoji neočekivani tandem. Dvoje studenata u višegodišnjoj vezi kojima izlasci u noćne klubove i slični provodi popularni među tom populacijom nisu zanimljivi tražili su ideju za dejtove. Voljeli su istraživati nova mjesta u Zagrebu, šetati po kvartovima u koje obično ne zalaze te ispijati kave pa im je palo na pamet da, inspirirani nizozemskim "Cash catchom", pokrenu "Money hunt" u hrvatskoj metropoli. No, iz nizozemskog primjera ponešto su naučili i baš zato se odlučili na anonimnost.

– Nizozemca su prepoznali i pratili, a takve situacije želimo izbjeći – govori nam 21-godišnji student Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) koji je "mastermind" zagrebačkog "lova" na skriveni novac. Da stoje iza profila, zna svega desetak ljudi, iako, napominje, takvo nešto nije lako držati tajnom, a neki prijatelji su ga prepoznali po prstima i tenisicama vidljivima u videima. – No, bilo je i situacija da sjedim na fakultetu, a kolege pokraj mene gledaju video koji sam netom stavio i pokušavaju dokučiti o kojoj lokaciji se radi – kaže kroz smijeh.

Kada sakriju novac, on i njegova djevojka obično se sklone na sigurnu udaljenost te snimaju pronalazak. A u to da se pronađe ekspresno, na terenu smo se uvjerili i sami. Nakon što su kod Zagrebačke katedrale skrili novčanicu od 20 eura, u malo više od pet minuta stigao je sretni nalaznik. – Netom prije mi je prijatelj pokazao ovu stranicu, upravo sam pogledao video te kako sam bio u blizini okušao sam sreću. Hvala onima koji su ovo pokrenuli, uljepšali su mi dan – poručuje Damir, student koji je pronašao 20 eura, a neočekivanim dobitkom, otkriva, počastit će prijatelja. U idućih pola sata na isto je mjesto došlo dvadesetak mlađih ljudi, nadajući se da novac nije pronađen, a sve je to iz obližnjeg kafića zajedno s nama promatrao dvojac iz "Money hunta Zagreb".

Nisu ni slutili, govore nam također, kako će im drugi snimljeni video postati viralan i doseći više od stotinu tisuća pregleda na TikToku, a to im je bila i motivacija da nastave. – Da nismo u početku dobili tako pozitivne reakcije, vjerojatno bismo odustali – kaže studentica komunikologije, dodajući kako su u početku bili izloženi skepsi i negativnim komentarima. – Shvatljivo mi je da ljudi misle da je to prijevara, dobivali smo svakakve poruke, no s vremenom su, budući da svaki pronalazak objavimo na storiju, shvatili da samo autentični – nastavlja mladić koji je u "Money hunt" dosada uložio između 200 i 300 eura. Nije to mali iznos za studentski budžet, a njime su uljepšali dan dvadesetak sretnih pronalazača, koji su mahom isto studenti.

– Kada sam dobio gradsku stipendiju, odlučio sam kako bi bilo lijepo podijeliti je s još nekim – ističe FER-ovac kojega u komentarima nazivaju i balkanskim Robinom Hoodom. – Bilo je jako lijepih trenutaka, primjerice kada dvoje ljudi u isto vrijeme pronađu novac pa podijele iznos. A ne poznaju se, stranci su. Dobro se dobrim vraća – kazuje tandem.

Novac skrivaju dva do tri puta tjedno, koliko im obveze na fakultetima dopuštaju. Izbor lokacije nije nimalo lagan, ističu, a iako su se u početku držali užeg centra grada, proširili su se i u druge kvartove, poput Trešnjevke, Dubrave, Kajzerice, Španskog. No, tu ne planiraju stati, uključit će i kvartove koji su se najčešće predlagali u komentarima i porukama, ali ne namjeravaju ostati ni samo na Zagrebu.

– Kako često putujemo, želimo se proširiti i izvan metropole, a osmišljamo i neke dodatne aktivnosti kao što su potraga za blagom gdje bi rješavajući zagonetke ljudi dobili znakove koje vode do novca – objašnjavaju pa dodaju kako će nastojati i proširiti suradnje s influencerima. A ono što je počelo kao zabava, polagano se profiliralo u nešto ozbiljnije pa su privukli i sponzore, tako da uz novac nerijetko dijele i razne poklone, poput bonova ili krafni. Nadaju se da će daljnjim privlačenjem sponzora i povećati nagrade pa će se na skrovitim mjestima u metropoli moći pronaći veći iznosi.