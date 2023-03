Padaju rekordi u KB Dubrava: Napravili čak devet transplantacija srca u samo dva mjeseca

Transplatacijski tim KB Dubrava u Zagrebu uspješno je transplantiralo devet srca u samo dva mjeseca, što je rekord u toj kliničkoj ustanovi otkada provode transplantacije od 1995., a novo srce u nedjelju je dobio 63-godišnji muškarac koji je bio na hitnoj listi mjesec dana. U izjavi za Hrvatsku televiziju (HTV) o čak devet transplantacija unazad dva mjeseca, pročelnik Zavoda za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju KB Dubrava dr. Igor Rudež istaknuo je kako je iznenađen količinom organa koje su dobili. Dodao je da su zbog toga neizmjerno sretni jer su na taj način spasili mnoge bolesnike.

Pročelnik Rudež je od devet transplantacija obavio njih šest. Ističe da dobro uhodani tim za transplantaciju, uz suradnju kardiologa, savršeno funkcionira, pa i iznad očekivanja. Novo srce dobio je u nedjelju 63-godišnji Ilija Čabraja koji je bio na hitnoj listi mjesec dana i ovo će mu spasiti život. Od 2020. bio je pripremi za transplantaciju, a nakon što mu se u posljednje vrijeme pogoršalo zdravstveno stanje, jutros su ga nazvali i kazali da srce stiže iz Austrije.

Dr. Marko Kušurin, kardijalni kirurg, rekao je kako im je trebalo oko 10 minuta od austrijske bolnice do aerodroma, a s našeg aerodroma do KB Dubrava su stigli rekordno, za 10-tak minuta. Pročelnik Zavoda za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju KB Dubrava Rudež kazao je da 63-godišnjem transplantiranom pacijentu "srce kuca samostalno i dobro uz minimalnu potporu lijekova". Ako sve bude dobro, dodao je, pacijent bi se do jutra trebao probuditi i odvojiti od aparata za disanje.

