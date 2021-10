Lanište: Prebojali mural Praljka. Ali i onaj posvećen Vukovaru

Prije dvije godine na trafo stanici kod benzinske postaje Lukoil na Remetinečkoj cesti kod ulaza u naselje Lanište iscrtani su murali povodom godišnjice bitke za Vukovar. Riječ je bila o vodotornju, stiliziranom groblju na Ovčari i šahovnici s prvim crvenim poljem o čemu je ovaj portal pisao prvi, ako ne i jedini u tom trenutku. Bila je to i svojevrsna kompenzacija za Park branitelja koji je postojao u naselju nedaleko od ovog mjesta no koji je većim dijelom maknut zbog izgradnje nove stambene zgrade. Nakon dvije godine donešena je odluka da se murali preboje, jer, kako ispada po dokumentaciji koju smo dobili na uvid, dio murala koji je nosio lik generala Slobodana Praljka sporan je zbog presude za ratni zločin.

Nalog za uklanjanje murala dao je Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet prema HEP-u koji upravlja objektom na kojem su murali. – Sukladno navedenom nalaže se društvu HEP – Operater distribucijskog sustava d.o.o. da u roku od 10 dana od dana primitka naloga izvši uklanjanje murala 'neprimjerenog' sadržaja sa trafostanice, na lokaciji Ulica Ive Robića, stoji u nalogu s nadnevkom 9. listopada 2021. godine. To je i učinjeno jučer uz prisustvo policije. Kako naselje Lanište čini značajan dio braniteljske populacije, jasno je da je novo bojenje trafostanice izazvalo određene reakcije. U nalogu stoji kako je izdan po prijavi Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad. Predsjednika vijeća Tomislava Vukoju nismo mogli dobiti na telefon. No, u e-mailu koji nam je također dan na uvid, stoji poruka poslana sa službenog maila predsjednika VGČ Novi Zagreb – zapad prema kojoj je za njega sporan mural posvećen generalu Praljku.

Trošak je bojenja trafostanice iznosio 3.089,88 kuna. Ono što je za većinu ljudi koji su nas zbog ovoga kontaktirali sporno jest – zašto su prebojeni murali posvećeni Vukovaru, 204. brigadi i Dinamu. Pogotovo pred Dan mrtvih i pred 30. godišnjicu bitke za Vukovar. U naselju je prebojen još jedan grafit, posvećen navijačima Dinama koji je novijeg datuma i nalazio se kod škole, pa je vjerojatno kako je to druga lokacija koju predsjednik VGČ spominje kao mjesto neprimjerenog grafita. Osnovni oblik tog grafita činio je već poznati lik navijača s maramom, što također ne bi trebalo biti sporno jer nema posebnih poruka. Možda je bilo sporno lošije održavanje grafita koji je dobio i neke docrtane elemente, kako to već zna biti. Ako je već i bilo elemenata neprimjerenosti, ipak se treba zaključiti kako je vrijeme loše odabrano. Po posljednjim informacijama koje smo dobili, na trafostanicu će biti vraćeni elementi koji ne mogu po ničemu biti neprimjereni, i to u najskorijem roku.

- Bio sam predsjednik VGČ Novi Zagreb - zapad i sazivu vijeća član 8 godina. Kao predsjednik predstavljao sam vijeće, kao jedan od jednakih članova. Nijedan dopis i dokumenat nisam mogao samovoljno poslati ili potpisati bez suglasnosti većine članova vijeća. Dok se tražilo i mišljenje mjesnog odbora za koji se pitanje odnosi. Stoga sam iznenađen da su institucije grada Zagreba reagirale donosenjem riješenja jer pitanje uklanjanja murala na trafostanici nije bilo predmet rasprave i davanja mišljenja mjesnog odbora Lanište i nije bilo na sjednici vijeća gradske četvrti Novi Zagreb-zapad, kojom presjeda Tomislav Vukoja. Osobno kao stanovnik Laništa sam sa ponosom obilazio momke koji su ne štedeći sebe, novac ukrasili muralima naselje i osnovnu školu, rekao nam je Mijo Krištić, stanovnik Laništa i branitelj.