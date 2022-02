Kultni direktor stare sljemenske žičare: 'Taj dan su ljudi vrištali, kamenovali su gondole'

Bila je stara i dotrajala, morala je u mirovinu, prisjeća se s nostalgijom Zdravko Posavec, posljednji upravitelj stare sljemenske žičare. U ZET-u radi 35 godina, a od 1991. pa sve do 2007. kada je zatvorena, bio je rukovoditelj pogona žičare i uspinjače. Posao je, kaže, bio lijep, ali zahtjevan.



- Brinuli smo o velikom, no izoliranom području što je sve nas djelatnike povezalo na poseban način. Skrbili o svakom stupu, organizaciji prometa te redovnom i izvanrednom održavanju - navodi Posavec. U njegovom radnom vijeku, dodaje, nije bilo dramatičnih izvanrednih situacijama, no stariji kolege često su mu prepričavali nezgodu koja se zbila u srpnju 1973.