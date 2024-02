Još samo danas i sutra možete besplatno na žičaru Sljeme. A onda ona neko vrijeme neće raditi

Još samo danas i sutra traje mogućnost besplatnog posjeta žičari Sljeme jer polako se bliži završetak školskih praznika. Podsjetimo, nakon iznimno velikog interesa za korištenjem žičare 20. i 21. siječnja kada je bila besplatna, gradonačelnik Tomislav Tomašević odličio je kako će se svi posjetioci bez naknade voziti do vrha Medvednice i to tijekom drugog dijela zimskih školskih praznika,czaključno s 25. veljače.

Radno vrijeme žičare tijekom vikenda je od 8 do 18 sati, a idealna je prilika da se njome provozate i zato jer zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda ona neće biti u pogonu u ponedjeljak i utorak. Za putovanje na Sljeme tada se može koristiti autobusna linija 140 (Mihaljevac - Sljeme). Riječ je o uobičajenim periodičnim aktivnostima kako bi se ispunili svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare.

Kako smo ranije pisali, sljemenska bi žičara, točnije njezina donja postaja, ove godine trebala dobiti nove sadržaje. ZET, koji njome upravlja, raspisao je, naime, natječaj za zakup dvaju poslovnih prostora u donjoj postaji žičare u Gračanima, i to na razdoblje od deset godina, a predviđeno je da će u njima biti trgovina te kafić ili restoran.

A osim žičare, zbog redovnog mjesečnog servisa neće prometovati ni zagrebačka uspinjača i to u ponedjeljak 26. veljače, od 6 do 14 sati. Za putovanje do Gornjeg grada, cijenjenim sugrađanima i posjetiteljima preporučujemo korištenje autobusne linije 105 (Kaptol - Britanski trg) do Ilirskog trga i 150 (Tuškanac garaža - Gornji grad - Trg bana Josipa Jelačića).

