Jelena Pavičić Vukičević odlazi iz Gradske skupštine: Doznajemo tko će je mijenjati

Pojavila se na konstituirajućoj sjednici Gradske skupštine sredinom lipnja. Posljednji je to put da je Jelena Pavičić Vukičević, donedavna zamjenica gradonačelnika, a od smrti Milana Bandića i obnašateljica dužnosti šefa grada, viđena u javnosti. Bilo je to nepuna dva tjedna nakon primopredaje vlasti Tomislava Tomaševića. Otad su sazvane četiri sjednice, organizacija pete je u tijeku, a od bivše dogradonačelnice ni traga ni glasa. Prethodilo je to odluci koju je nedavno donijela, a potvrđena je na Predsjedništvu stranke Bandić Milan 365 ovoga tjedna. Svoj mandat u Skupštini stavit će u mirovanje. I to, kažu u stranci, iz osobnih razloga.

Trenutačno je v. d.

Pitali smo i samu Jelenu Pavičić Vukičević, no nije odgovarala ni na pozive ni na poruke. Kolege iz stranke pak neslužbeno dodaju kako je rekla tek da aktivno bavljenje politikom više odmaže nego pomaže njezinu privatnom životu.

– Vodila je sjednicu Predsjedništva početkom tjedna, a slijede nam i unutarstranački izbori. Nije se izjasnila hoće li se kandidirati za predsjednicu, ali da se zaključiti da se, ako se povlači iz Gradske skupštine, povlači i od vođenja stranke, u kojoj je trenutačno vršiteljica dužnosti – kaže jedan član Predsjedništva stranke Bandić Milan 365 te dodaje da će odraditi svoj mandat do unutarstranačkih izbora.

Na predsjedništvu je odlučeno i da će njezino mjesto u Skupštini zauzeti Nenad Predovan, politički tajnik BM365. Ovom profesoru hrvatskog jezika i književnosti i filozofije nije prvi put da ulazi u gradski parlament, u prošlom je mandatu šest mjeseci mijenjao Nenada Matića sa Zelene liste kad je Matić odlučio pauzirati mandat zbog parlamentarnih izbora, no nakon što s Domovinskim pokretom nije ostvario znatniji rezultat, vratio se u Skupštinu. I sad je Predovan tek privremeno u ovom tijelu jer je, kaže on, Jelena Pavičić Vukičević stavila mandat u mirovanje također tek na razdoblje od pola godine. Potvrdio je Predovan da će sjesti na mjesto bivše dogradonačelnice, a na internetskoj stranici Skupštine već se navodi kao predsjednik Kluba gradskih zastupnika Bandić Milan 365 – Stranke rada i solidarnosti.

– Bit će službeno tek kad prisegnem na idućoj sjednici – ističe Nenad Predovan. A u Gradskoj skupštini kažu da je Jelena Pavičić Vukičević zahtjev predala 13. listopada, kad je počelo teći mirovanje mandata.

Ima potporu članstva

Novo vodstvo BM365 znat će se tako do polovice prosinca, a prerano je još, govore u stranci, govoriti o kandidatima za predsjednika. Do kraja studenoga znat će se pak šefovi ogranaka u gradskim četvrtima te općinama i gradovima Zagrebačke županije.

– Slijedi nam analiza kako bismo odabrali ljude koji su najbolji za tu funkciju. Jelena ima potpunu podršku članstva, vidjet ćemo što će ona odlučiti – kaže Predovan.