NA VELESAJMU

Investitori, startup poduzetnici i profesionalci na jednom mjestu: Sutra se održava Zagreb Connect

Zagreb: U kongresnoj dvorani Velesajma održana Startup konferencija Zagreb Connect
Zarko Basic/PIXSELL
26.11.2025.
Na Zagreb Connectu će se predstaviti i za vrijedne nagrade natjecati sudionici ZICER-ovih etabliranih akceleracijskih programa Startup Factory, Tech Transfer i Global Growth

Zagrebački inovacijski centar – ZICER, jedan od vodećih startup hubova u Europi, održava novo izdanje konferencije Zagreb Connect, koja će se održati u četvrtak, 27. studenoga 2025. s početkom u 9:30 sati, u prostoru ZICER-a na Zagrebačkom velesajmu, Paviljon 12, 1. kat, Avenija Dubrovnik 15.

Već dvanaest godina međunarodna konferencija Zagreb Connect sinonim je za vrhunski startup događaj koji okuplja investitore, osnivače startupova, mlade profesionalce, poduzetnike, korporativne stručnjake, donositelje odluka, znanstvenike, studente i sve entuzijaste zainteresirane za inovacije i poduzetništvo. Ovaj događaj pruža priliku za umrežavanje, razmjenu iskustava i stjecanje novih znanja u okviru startup huba koji je Financial Times ove godine uvrstio među najbolje u Europi.

Na Zagreb Connectu će se predstaviti i za vrijedne nagrade natjecati sudionici ZICER-ovih etabliranih akceleracijskih programa Startup Factory, Tech Transfer i Global Growth. Počevši od lipnja, ove je programe uspješno završilo 21 tim i startup. Oni su razvili tehnološka rješenja iz područja financija, medicine, marketinga i poboljšanja kvalitete života, uz primjenu umjetne inteligencije, dronova i drugih naprednih tehnologija. Za njihov je razvoj Grad Zagreb osigurao 300.000 eura bespovratnih sredstava.

Kroz intenzivan program edukacija, radionica i mentoriranja za tržišne izazove pripremljeno je 11 timova iz programa Startup Factory (startupovi u ranoj fazi razvoja), sedam timova znanstvenika koji kroz Tech Transfer usmjeravaju svoje inovacije prema tržišno održivim projektima te četiri tima iz programa Global Growth, spremna za izlazak na međunarodno tržište. Tijekom akceleracijskih programa startupovima se dodjeljuje 270.000 eura za razvoj proizvoda, dok će se na Zagreb Connectu natjecati pred žirijem i publikom za dodatnih 30.000 eura – 15.000 eura za prvoplasirani, 10.000 eura za drugoplasirani i 5.000 eura za trećeplasirani tim.

