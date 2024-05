Institut Ruđer Bošković otvara svoja vrata: Vatreni kemijski eksperimenti, mikroskopi, teleskopi, detektori...

''Istražuj jer znanje je tvoja super moć!'' slogan je ovogodišnjeg zajedničkog otvornog dana Instituta Ruđer Bošković (IRB) i Instituta za fiziku (IF) pod nazivom ''Frizbijada''. U sklopu ove jedinstvene popularno- znanstvene manifestacija u petak, 7. lipnja 2024. posjetitelje očekuju zanimljivi pokusi i mnoštvo interaktivnih aktivnosti u laboratorijima i istraživačkim postajama Instituta za fiziku u Bijeničkoj 46. Bez obzira na vašu dob, ovaj događaj će vas zabaviti, informirati i inspirirati!

Cilj događanje je učenicima, studentima i široj javnosti pružiti platformu za učenje o najnovijim dostignućima u znanosti i tehnologiji i za suradnju sa znanstvenicima kroz uzbudljive aktivnosti, eksperimente i obrazovne programe, kroz sinergiju najboljih popularizacijskih aktivnosti razvijanih na IRB-u i IF-u u zadnjih desetljeća.

Program obuhvaća posjet laboratorijima za organizirane školske grupe, sadržaje u perivoju i na travnjacima Instituta za fiziku za posjetitelje svih uzrasta. Prošlogodišnju, premijernu, Frizbijadu posjetilo je preko 1.000 učenika, nastavnika i građana. Zahvaljujući znanstvenicima i istraživačima s IRB-a i IF-a, njih preko 200, posjetitelji svih uzrasta su imali priliku posjetiti najmodernije laboratorije IF-a te sudjelovati u pokusima iz kemije, fizike i biologije.

Ove godine znanstvenici dva instituta podižu ljestvicu i pripremaju se za još više posjetitelja. Od posjeta najsuvremenijim laboratorijima do otkrivanja svijeta magneta, detekcije zračenja i kriogenih postrojenja, na Frizbijadi ima za svakoga ponešto. Od vatrenih kemijskih eksperimenata, mikroskopa, teleskopa, detektora i još brojnih pokusa u istraživačkim postajama na otvorenom koji će također ponuditi zanimljive sadržaje iz fizike, kemije, biologije, biomedicine, istraživanja mora i okoliša.

''Pripremili smo bogat program za sve školske grupe koje nas posjete. Uzbuđenje je zagarantirano jer smo organizirali četiri rute koje će naši posjetiteljima u samo 60 minuta omogućiti da obiđu po nekoliko laboratorija Instituta za fiziku uz pratnju naših istraživača s IF -a i IRB-a koji će pokazati dio svojih istraživanja'', objašnjava dr. sc. Marko Košiček, koordinator programa s IRB-a te dodaje kako su iznimno zadovoljni jer im je svoje sudjelovanje već potvrdilo preko 1.500 učenika i nastavnika pa su zapravo registracije za škole već zatvorili, ali program 'Frizbijade' je otvoren za sve građane svih dobi od 16 do 18 sati.

Organizatori su mislili i na one najmlađe posjetitelje koji će imati priliku istražiti kako izgleda špilja i život u mraku. ''Da, dobro ste pretpostavili za ovu priliku stvorit ćemo za baš pravu malu špilju. A put do špilje vodi preko čudesne šume neurona i to uz pomoć fizike za najmlađe'' poručio je dr. Košiček te dodao kako ovogodišnje aktivnosti u sklopu Frizbijade financira Europska unija –NextGenerationEU u okviru Programskih ugovora o javnom financiranju.

Za sve one koji tog dana nisu u Zagrebu, koje je put baš 7. lipnja naveo u Rovinj, znanstvenici Centra za istraživanje mora IRB-a pripremili su bogati morski program i pregršt iznenađenja. ''Uz pomoć naših znanstvenika i znanstvenica zaronit ćete u svijet gdje mikroskopi otkrivaju dinamično carstvo koje pulsira životom. Kroz niz znanstveno-edukativnih prezentacija i eksperimentalnih aktivnosti imat ćete priliku proširiti svoje znanje i razumijevanje morskog svijeta, kao i njegovoj važnosti za sve nas,'' poručuju iz Centra za istraživanje mora IRB-a u Rovinju.

FRIZBI je akronim dobiven iz kratica naših instituta, IRB i IF te riječi znanost. Naravno, ne bismo mogli zamisliti 'Frizbijadu' bez pravih frizbija. – Dođite i uživajte u znanstvenoj frizbi akciji! Naši vrsni znanstvenici podučit će vas o silama koje utječu na frizbi i pokazati vam trikove kako biste mogli postati majstor u bacanju frizbija! – poručili su organizatori.