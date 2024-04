Inspiriran djelima Ivane Brlić- Mažuranić: Među pet stotina ljudi u knjižnici tragali smo za ključevima iz davnina

Tintilinić, Kosjenka, Hlapić i drugi legendarni likovi uvukli su se u hodnike Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK) pa skrili među policama i brojne Zagrepčane avanturističkog duha zarobili u labirintu tajni, zagonetki i neočekivanih prepreka. Najveća hrvatska knjižnica na jedan je dan postala escape room u čiji smo svijet nazvan "Ključ iz davnine – tragom Ivane Brlić-Mažuranić" i mi odlučili uploviti.

Morate biti brzi, ali tihi

S kartom u ruci krenuli smo u potragu za šest ključeva koje smo mogli pronaći tek kada bismo uspješno riješili zagonetke. A pravila su bila jednostavna: igralo se na četiri razine knjižnice, u prizemlju, mezaninu, na prvom i drugom katu, pa na tom prostoru pomoću putokaza tražili QR kodovi koje je onda trebalo skenirati mobitelom te riješiti zadatak. Važno je bilo biti brz, ali i tih te skupiti što više bodova i vremenskog bonusa jer je bolji rezultat značio i viši plasman na završnoj tablici. Važna napomena odnosila se i na ponašanje, budući da se knjige nisu smjele dirati ili skidati s polica, kao ni ometati korisnike NSK koji su onamo došli učiti i čitati.

VEZANI ČLANCI:

Pronađi razlike između dviju slika, otkrij gdje se krije djevojka s ružičastim koferom, odgonetni kôd koji otključava lokot na škrinjici i spoji slagalicu samo su neki od zadataka koje su ekipe trebale riješiti. Prvi escape room u NSK pak bio je posvećen hrvatskoj spisateljici čija se djela čitaju brojnim generacijama, budući da se ove godine obilježava 150. obljetnica rođenja Ivane Brlić-Mažuranić. Njezine priče pravo su blago hrvatske i svjetske književnosti jer vješto isprepliću mitove legende i bajke iz slavenske tradicije te stvaraju svijet prepun čarolije i avanture pa su bile i idealna tema za escape room.

Rješavajući zagonetke, brojni su se sudionici u prostorima NSK prisjetili i Regoča, Jagora, Šume Striborove, Potjeha koji je tražio istinu te čudnovatih zgoda šegrta Hlapića, a putem su mogli susresti i slavnu Ogulinku. Prostorima knjižnice, naime, šetala se i Ivana Brlić-Mažuranić, kod koje se krila "putujuća zagonetka", a poznatu spisateljicu za ovu je priliku utjelovila Tihana Klofutar iz tvrtke Fox in the Box Roomescape Zagreb. Nerijetki su je zaustavljali kako bi "okinuli" selfie, ali i skenirali QR kôd koji je držala u rukama i tako osvojili dodatne bodove u igri.

19.04.2024., Zagreb - U NSK se odrzao prvi escape room pod nazivom Kljuc iz davnine - tragom Ivane Brlic-Mazuranic, u povodu njezinog 150. rodjendana. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

– Imam najbolji posao na svijetu jer mogu stvarati kreativne igre i vidjeti ljude kako uživaju u njima. Posebice me veseli to što je publika raznovrsna, učenici, obitelji s djecom, ali i grupe umirovljenika. A svima im je zajednička želja za avanturom – kazala je T. Klofutar.

Prema podacima organizatora, "Ključ iz davnine – tragom Ivane Brlić-Mažuranić" okupio je popriličan broj sudionika. U samo 24 sata prijavilo se oko stotinu ekipa, a broj natjecatelja koji su prošli kroz escape room dosegao je 500.

– Jako smo zadovoljni odazivom, nismo očekivali da ćemo u samo jednom danu popuniti kapacitete. Ovo nam je prvi put da smo organizirali escape room i nismo znali što očekivati, ali sada smo vidjeli da postoji interes za takve sadržaje – istaknula je Maja Priselac, rukovoditeljica Odsjeka marketinga i komunikacija u NSK.

19.04.2024., Zagreb - U NSK se odrzao prvi escape room pod nazivom Kljuc iz davnine - tragom Ivane Brlic-Mazuranic, u povodu njezinog 150. rodjendana. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Spoj baštine i inovacije

Iako zasad nije u planu ponavljanje escape rooma, dodala je, projekt je dokazao da inovativne aktivnosti itekako mogu privući ljude u knjižnicu. Njime su usto baš u povodu rođendana velikanke hrvatske književnosti željeli ukomponirati sve bezvremenske bajke Ivane Brlić-Mažuranić u veličanstveni prostor NSK.

VEZANI ČLANCI:

– Naš je slogan "Prenosimo ideje kroz vrijeme" pa smo i ovaj put nastojali spojiti moderno s hrvatskom kulturnom baštinom i mislim da smo u tome uspjeli. Ljudi su mogli doznati i zanimljive detalje iz njezina života koje možda ranije nisu znali, a i ponešto naučiti, od djece do iskusnih escape roomera – kazala je M. Priselac.

Nakon izlaska smo i mi naišli na baš takvu ekipu. Monika, Ema, Lili i Lea često se upuštaju u ovakve avanture, a ustvrdile su i da je premijerno izdanje u NSK bilo "idealno za navući se na escape room" jer je jako dobro osmišljeno. S igrom su, doduše, bile gotove za pola sata, no to ne čudi kada su majstorice. Ipak, i one su na nekim zadacima zapele, a obuzeo ih je i pravi natjecateljski duh.

– Srela sam brata koji je došao učiti, a kasnije me zaustavio i pitao zašto ga nisam pozdravila. Valjda sam prošla pokraj njega dok sam rješavala zagonetku – kroz smijeh je opisala Lea.