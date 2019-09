Gušimo se u smradu kanalizacije, a imamo i dokaz da su je 'sfušali'

Vodoopskrba i odvodnja dobro nas je preveslala, a sad to možemo i dokazati, kažu stanovnici Botinca, u kojemu je prije dva mjeseca rekonstruirana kanalizacija, što je stajalo 1,2 milijuna kuna, a za njih se to pretvorilo u noćnu moru. Smrad koji se i ranije širio kvartom od tada je, kažu, još gori pa gotovo svi u Ulici Zlatarova zlata ne mogu otvarati prozore, a kada izlaze, nose maske.

Mjerenja pokazala da sve stoji

– A sve zato što je kanalizacija neispravno izvedena. Umjesto da teče, fekalije u njoj stoje i nakupljaju se šireći smrad cijelim naseljem – objašnjava Tibor Marušić.

Krajem kolovoza u Vodoopskrbi i odvodnji (ViO) ustvrdili su da su “radovi provedeni sukladno pravilima struke”, ali Botinčani su sad dobili potvrdu da to nije točno.

– Grad je poslao djelatnike tvrtke Geocomplex koji su obavili mjerenja i ustanovili da u jednom šahtu fekalije stoje, u drugom se kreću u suprotnom smjeru, odnosno natrag prema nakupini, u trećem opet kaljuža stoji... I tako u sedam šahtova u Ulici Zlatarova zlata, jedino je ispravan tok kod vatrogasnog društva. ViO je obećao doći i isprati cijevi, no to se nije dogodilo. Zvao sam ih bezbroj puta, ali uopće se ne javljaju, kao da ne postojimo. Očajni smo, strah nas je zaraze od fekalija – ističe Marušić usput nam pokazujući videozapise koje je snimio mobitelom tijekom mjerenja kao fizički dokaz svojih tvrdnji. Pokušali smo ih provjeriti i u Geocomplexu, no ondje nam to nisu mogli komentirati "zbog poslovne tajne".

ViO ne odgovara

– Naš je posao samo izmjeriti i poslati podatke Gradu koji zatim treba zaključiti je li potrebna ponovna rekonstrukcija kanala – kratko su odgovorili.

Botinčane podržava i predsjednik Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb – zapad Jadranko Baturić.

– Spremni smo osigurati svu potrebnu logistiku i novac da se problem riješi, ali ne možemo to učiniti dok nas ViO ne zatraži. Ni mi ne dobivamo povratne informacije od njih – kaže Baturić.

Nekoliko upita u ViO poslali smo i mi, a usto i njihov broj “okrenuli” desetak puta, no odgovor također dobili nismo.

