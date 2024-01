Grad vraća novac za tipizirane bokseve. Evo kako se prijaviti

građani morali pješke

Gužve i zastoji tramvaja jutros po cijelom Zagrebu: 'Doslovno je sve stajalo'

S obzirom na to da su školski praznici službeno završili, a djeca su se vratila u školu, i ZET-ovi tramvaji i autobusi vratili su svoj uobičajeni vozni red, no to nekima ovo jutro ipak nije pomoglo