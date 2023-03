Gimnazijalci iz Tituša Brezovačkog pomažu djeci iz Kuće sv. Josipa u Hrvatskom Leskovcu

stiglo upozorenje

Niču proljetnice, znate li što ne smijete raditi s njima? Kazne se penju i do 26.500 eura

Potrebno je dopuštenje Ministarstva, kazne za fizičike osobe kreću se od 900 do 4000 eura, za pravne je to od 3000 do više od 26.500 eura, a istim će se iznosima kažnjavati i berači visibaba, ljubica...