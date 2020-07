'Frik iz kvarta' napravio je himnu Velike Gorice, poslušajte kako zvuči

Velika Gorica, najveći i najmnogoljudniji grad Zagrebačke županije, konačno je dobila svoju himnu. Velika Gorica moja mala – naziv je epske gorko-slatke pjesme Frika iz kvarta. Umjetničko je to ime velikogoričkog umjetnika i intelektualca Zlatka Majseca.

„Od malih nogu živim u Velikoj Gorici i prirodno mi je došlo da sva svoja iskustva i dojmove o gradu te prevladavajućem mentalitetu njegovih stanovnika pretočim u stihove. Bio je to jedan od onih tekstova koji samo izlete iz tebe. Iako je riječ o konkretnom gradu, mnogi stihovi mogu poslužiti i kao metafora cijele države. U Gorici me oduševljavaju blizina šuma i otvorenih zelenih prostranstava s mnogo mira i tišine te dobri prijatelji, a ljute me sitne duše i ego manijaci... Pjesma zato beskompromisno zarezuje duboko u bolno tkivo današnjeg društva i pojedinca“, kazao je Zlatko Majsec.

Njegova himna Velike Gorice, naime, ne uljepšava stvarnost, nego podrazumijeva ljubav prema rodnome gradu i njegovim ljudima prihvaćajući ih takvima kakvi jesu.

Taj kantautor i spisatelj s diplomom filozofije i pedagogije koji svakodnevno iz Gorice odlazi na posao u Zagreb, propitkuje odnos čovjeka prema globalnome i lokalnome.

„Ono globalno je samo naočigled dohvatljivo. Ono je fantom dok je čovjekov mikrokozmos nešto što mu se daje neposredno i što mu određeni kvalitetni momenti daju za pravo da ga voli i slavi - ako to želi“, smatra Majsec. Pritom pojašnjava kako je njegov mikrokozmos neraskidivo vezan uz njegov grad: „Mislim da sam najveći dio onoga što je u životu vrijedno pamtiti, prvi put doživio u Velikoj Gorici – od ljubavi, ludih izlazaka i prijatelja do "službenijih" stvari poput osnivanja benda Mel Camino s kojim sam snimio već četiri albuma i spisateljsko-glazbenog projekta Frik iz kvarta.“

Iako ga glazbena publika u prvom redu poznaje kao frontmena benda Mel Camino, s jednakom strašću pristupa Friku iz kvarta, svojem kantautorskom projektu koji mu omogućuje poigravanje sa širokom lepezom glazbenih stilova – od indie pop rocka do hip-hopa.

Velika Gorica moja mala zvukom je najbliže hip-hopu. Poetsko je to putovanje kroz mrak, ali i svjetlo. Epska struktura pjesme odredila joj je i duljinu. Traje šest minuta.

Majsecovu vokalu u pjesmi su se pridružili izvrsni Rea Matić i Django Ivan Laić.Glazbu potpisuje Ivan Vidović - Vida, a aranžmanu su svoj obol dali i Zlatko Majsec, Igor Kotal - Pigili i Antonino Šimić. Pjesma je snimana u studijima Greenwood i Kung Fu, a živopisni su videospot kreirali Dora Butković i Borna Obranović.