FOTO Zatvorena Gundulićeva: Iz centra Zagreba uklanja se dizalica, ovo su obilazni pravci

Odlazak na subotnju špicu ili pak u nedjeljnu kupnju na tržnicu ili neku drugu aktivnost morat ćete planirati obilazno ako idete automobilom ili najbolje javnim prijevozom. Naime, za sav se promet tijekom predstojećeg vikenda, u subotu i nedjelju zatvoren je dio Gundulićeve ulice.

– Zbog demontaže kranske dizalice Ulica Ivana Gundulića na dijelu od Varšavske do Ilice, od subote 28.10.2023. godine od 07.00 sati do nedjelje 29.10.2023. godine do 19.00 sati, bit će zatvorena za sav promet – izvijestili su iz Grada.

POVEZANI ČLANCI:

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: Gundulićeva – Varšavska – Dalmatinska – Medulićeva - Ilica.

–Sugrađane molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu – ističu u priopćenju iz gradske uprave.

VIDEO Tomašević o besplatnoj žičari za Zagrepčane: 'Smanjio bi se broj automobila koji idu na Sljeme'