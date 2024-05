FOTO, VIDEO Počeo je Pizza Festival: Mirisi talijanskih delicija mame na Strossmayerov trg

Strossmayerov trg od danas je "a little slice of paradise”. Ondje je, naime, otvoreno treće izdanje mnogima omiljene manifestacije, Pizza Festival, a u okusima talijanskih delicija guštat će se do nedjelje.

Na 11 kućica sprema se više od 35 vrsta specijaliteta, a opojnim mirisima na svoje kućice, među ostalim, mame i Pizza Social Club, Al Dente, RougeMarin chefa Marina Medaka te Tutto Passa. Snage su pak udružili zadarski Picnic i Poma Food Boutique te u ponudu uvrstili sourdough sendviče i specijalne koktele.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Calzone pizzama prženim u dubokom ulju predstavlja se pak Pizza Fritta, a premijerno se na festivalu predstavljaju braća Cvetko iz zagrebačke pizzerije Pizza Re te veseli Zagorci iz Zagylanda.

A da bi i ovogodišnji Pizza festival Zagreb bio prava oda Italiji pobrinut će se Oui Chef on Wheels gdje će nam chef Vedran Stojanac ponuditi Pastu on Wheels, neodoljivu tjesteninu iz koluta sira.

Za podizanje atmosfere do kraja festivala bit će zadužen DJ Ozren Kanceljak koji je i ove godine osmislio vrhunski glazbeni program, sa svakodnevnim nastupima probranih DJ imena i večerima inspirativnih naziva poput Felicità, Penso Positivo ili pak Pizza Boggie.

Ljubitelji sedme umjetnosti sutra mogu uživati u Silent Movie Nightu, a na programu je "La Dolce Vita", jedan od nezaboravnih klasika legendarnog talijanskog redatelja Federica Fellinija iz 1960. godine u kojem su glavne uloge ostvarili Marcello Mastroianni, Anita Ekberg i Anouk Aimee. Počinje u 21 sat, no zbog preuzimanja slušalica, potrebno je doći pola sata ranije.

Koliko znate o Italiji, tamošnjim specijalitetima te o glavnoj zvijezdi festivala, pizzi, moći ćete provjeriti kroz tematski kviz, vodit će ga Domagoj Jakopović Ribafish, a na programu je u četvrtak od .