FOTO, VIDEO Otvorena "Mala Italija": Pizza ima sve što volimo, a na ovom se festu baš gušta

Već prvih sati Pizza Festivala Zagreb, Strossmayerov trg bio je poprilično pun. Još se jednom pokazalo da je metropola uistinu pizza city. Ako baš hoćete, za nas je to bolje nego da je burger city, jer na ovom se festivalu, drugom po redu, pokazalo da je tradicionalno talijansko jelo pogodno za interpretacije na zaista vrlo različite načine.

Tako je ovdje, odmah to kažimo, teško izabrati izrazitog favorita, ponuda je takva da može zadovoljiti bilo kojeg ljubitelja pizza. Različita tijesta, različiti sastojci, načini pečenja, vrlo je teško da na Pizza Festivalu nećete pronaći nešto za sebe.

Čarobnjak kod Palfija

A jedno je od jela koje je u Zagrebu prisutno jako dugo, prisjetimo li se prvih pizzerija otvaranih ranih 70-ih, da bi kasnije ponuda pizza postala nešto sasvim uobičajeno, pri čemu se nove pizzerije i restorani koji ih nude otvaraju svako toliko. A neke su doista i gastronomski dragulji.

– Prije svega, na pizzi je sve što trebamo i volimo. Ima tijesta koje voli većina, na to tijesto možemo staviti što volimo i u količini koju volimo i pritom teško možemo pogriješiti. I to stvara onaj lijepi osjećaj ugode, pogotovo ako pizzu napravimo sami. Čitao sam da jedenje pizze potiče djelovanje hormona zadovoljstva i mislim da doista jest tako – kaže Saša Višnjić iz novozagrebačke pizzerije Mrs. Fogg koja je u vrlo kratko vrijeme stekla ozbiljan broj ljubitelja. Na festivalu imaju i mogući best buy nudeći pizze iz pleha, margheritu, slaninu-friarelli te pepperoni uz specijal svaki dan.

Ako bismo baš morali birati nešto što nas je iznenadilo, to bi bilo tijesto na Full Circle by Marko Palfi. Poznati chef pronašao je u Sloveniji pravog čarobnjaka, Danimira Potića, koji je napravio tijesto koje je doista jako lagano, rahlo i mekano. Palfi na pizze stavlja autohtoni domaći sastojak, uključujući slaninu Sin ravnice i slavonsku kulenovu seku.

Poznati gastrobloger Domagoj Jakopović Ribafish bio je prvi od zvijezda koje će u pizza izazovu za Udrugu Down pripremati pizze u dobrotvorne svrhe. I s članovima udruge doista je pripremio odličnu pizzu "Ljutko".

– Pizza je od svojih početaka u nas doživjela evoluciju, nije više strogo ukalupljena s unaprijed definiranim setom sastojaka, već ih danas imamo pregršt različitih vrsta. Postala je zaista vrhunski gastroproizvod. Ali pizza je isto tako i mala prijevara. Mislite da ste pojeli nešto lagano prije ručka, a zapravo je to puni zalogaj u kojem se od uživanja obično i pretjera – kaže Ribafish. I sasvim je u pravu jer u "Maloj Italiji" na Strossmayerovu trgu lako je pretjerati.

Probali smo i kako rade na Pizza Social Clubu koji je i domaćin pizza izazova. Kod tih istinskih entuzijasta u pripremi pizza provjereno su odlične kombinacije romane i napoletane u nekoliko varijanti. Odmah trebamo spomenuti i Al Dente koji nudi pizze zbog kojih i glasi za jednu od najboljih zagrebačkih pizzerija. Napoletana canotto bila bi suvremena napoletana, ali najavljeno je kako će na festivalu iznenaditi i nekim novitetima.

Poznati chef Melkior Bašić ima također svoj štand. Ondje nemaju samo pizze intrigantnih okusa, već i ručno rađenu tjesteninu s kozicama koja je zaista odlična. Pizza'rin, kako se ovdje predstavlja Rougemarin, nudi sicilijanske pizze adekvatnih imena, La Famiglia i Il Padrino, koje su također odlične, malo drukčije zbog deblje kore, koja je i dalje hrskava, a sve je zaokruženo s jako puno sastojaka. Probali smo varijantu sa slanim inćunima, karameliziranim lukom i ricotta sirom.

Ukusna je i pržena pizza Pizza fritta - Ispirato di Napoli. Svi smo vjerojatno već jeli pizzu u štruci, odnosno calzone, a ovo je nešto slično, samo prženo. Ovdje ćete pronaći i gradski desertni hit, brioše punjene vanilijom, jagodom i sličnim delicijama. Za one koji pak preferiraju biljnu prehranu, Beg's Plant Based nudi pizze s tijestom iz odličnog Bread Cluba, a tu je opet i Meet the Fig s mljevenim mesom Beyond meat reduciranim u vermutu.

Gelato u intermezzu

Predstavlja se i ekipa Poma Food Boutiquea, koja je na Adventu oduševila skradinskim rižotom, a sad nudi sve što je pizza, ali u sendviču.

– Pizza je zaista pravi comfort food sa svim okusima Sredozemlja. Mi nudimo sourdough focacciu koju radimo s kroštulom u različitim kombinacijama te s nekim našim twistovima. A uz njih i spritzeve u tri okusa, ali s dodacima – ističe Vedran Božičev.

Svakako, focaccia je twist na sam festival, jelo u koje je uloženo dosta truda i znanja, a možete ga zaliti i, recimo, ljetnim spritzom u koji ide džin, sirup od smokvina lista, limun i prosecco. Za kraj, ili barem u intermezzu, ne propustite ni sladoled Luxury Gelato kućice Pri suncu koji je doista odličan, pogotovo onaj s pistacijama, Baileysom, bijelom čokoladom i bademom. A ondje ćete naći i popsicles i domaći, craft sladoled na štapiću.