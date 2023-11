FOTO/VIDEO Prvi doznajemo sve detalje omiljene adventske atrakcije: Zamrzavanje traje tri tjedna

Sve manje vremena ostalo je do početka mnogima omiljene zagrebačke manifestacije koja metropolu pretvara u pravu božićnu bajku. Advent u Zagrebu službeno starta 2. prosinca, no već 29. studenog počinje "warm up" kojeg će u Oktogonu otvoriti Zagrebački solisti. Zagrebačke ulice krase se najljepšim božićnim ukrasima, a u punom su jeku i radovi na zagrebačkom Trgu kralja Tomislava gdje će se i ove godine smjestiti mnogima omiljena adventska atrakcija, Ledeni park.

A koliko je vremena potrebno da se ondje postavi klizalište, na koji se način održava led te što sve uključuju radovi, ispričala nam je organizatorica Ledenog parka, Slavica Olujić Klapčić iz Katapult promocije, a koja je s nama podijelila što sve posjetitelje ondje očekuje tijekom adventa.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– S postavljanjem se krenulo 7. studenog, a prvi je korak bio postavljanje zaštitne ograde jer s obzirom na samo postavljanje i sve strojeve koji se ovdje nalaze, jednostavno nije sigurno za sugrađane koji bi ovdje mogli prolaziti. U prvih tjedan dana po stazama i glavnom dijelu klizališta postavljaju se gume koje sadrže glikol, priključuju se na rashladne uređaje i onda kreće zamrzavanje koje traje tri tjedna – objasnila nam je Slavica Olujić Klapčić.

Radovi uključuju, dodaje, i postavljanje drvenih kućica koje će nuditi bogatu gastro ponudu, kao i postavljanje montažne kućice koja će služiti kao centralni objekt parka.

– Ova nam montažna kućica zapravo služi kao servisni objekt klizališta u koji će posjetitelji ulaziti, unajmljivati i preobuvati se u klizaljke, a po završetku termina obuvati svoje cipele. Dok gornji dio, svojevrsni krov postaje terasa, na kojoj će se moći popiti piće, gdje će nastupati i DJ-i, a s ovog prekrasnog vidikovca pucat će i najljepši pogled – dodaje.

VEZANI ČLANCI:

Vremenska prognoza, kaže, posljednjih dana dobro ih služi jer za zamrzavanje klizališta, čija je kvadratura gotovo 2000 četvornih metara, temperature ne smiju biti više od 20 Celzijevih stupnjeva. Postavljanje, dodaje, teče jednostavnije kada su temperature niže, no zato su rashladni uređaji jedan od sastavnih dijelova klizališta.

– Postavili smo dva takva uređaja koji su dovoljni za održavanje leda na cijelom klizalištu cijelo vrijeme. Funkcioniraju na način da pumpaju glikol kroz cijevi koje se potom zalijevaju vodom, a koja se onda zamrzava na površini i stvara led – ističe organizatorica.

22.11.2023. - Zagreb - Postavljanje klizalista Ledeni park na Trgu kralja Tomislava. Photo: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Led će tijekom cijelog adventa, kaže, kontrolirati tehnička služba i to svakog dana, svakih sat vremena, odnosno nakon svakog termina klizanja.

– Za toplijih dana na stazi se zna stvoriti tanki sloj vode koji često zabrinjava posjetitelje, no nema razloga za brigu jer je to najnormalnija stvar i klizačima ne stvara probleme. Za održavanje klizališta koristit će se stroj za održavanje leda, takozvana rolba. Ona je važna za doživljaj klizanja, ali i zbog ekološke komponente i utjecaja na okoliš. Ona, naime, omogućava da se debljina leda drži na optimalnoj visini te se tako znatno štedi potrošnja električne energije za održavanje leda. Ako se led ne čisti kvalitetno i redovito, on „raste“ i postaje visok, što posljedično iziskuje puno više električne energije da se led ne bi topio. Drugim riječima, povećanjem visine leda, gumene cijevi postaju neefikasne, jer se mora trošiti više struje da bi se postigla niža temperatura glikola koja održava zaleđenost površine – objašnjava Slavica Olujić Klapčić.

22.11.2023. - Zagreb - Postavljanje klizalista Ledeni park na Trgu kralja Tomislava. Photo: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

U Ledenom parku, uz najam klizaljki, moći će se posuditi, dodaje, i guralice u obliku medvjedića za najmlađe, kacige, ali i rukavice koje su obavezne jer u slučaju pada, postoji opasnost od ozljeda ako vam netko, primjerice, preko prstiju pređe klizaljkom.

Ledeni park na Tomislavovu trgu svečano će 2. prosinca otvoriti spektakularna revija na ledu pod nazivom “Moj Zagreb, tak imam te rad” koju će izvesti klizačice sinkronog klizanja “Zagrebačke pahuljice”, a posjetitelje očekuju i gosti iznenađenja.

Foto: Ledeni park

Ulaznica za jedan termin klizanja po osobi iznosit će tri eura u jutarnjim satima, dok će se nakon 16 sati morati izdvojiti euro više. Četiri eura stajat će i najam klizaljki, a popuste mogu ostvariti studenti, umirovljenici te hrvatski branitelji, kao i korisnici HŽ putničkog prijevoza uz predočenje putničke karte koji ostvaruju čak 50 posto popusta. A osim na blagajnama na Tomislavcu, dostupna će biti i online kupnja ulaznica na službenim internetskim stranicama Ledenog parka. Na oba će mjesta biti moguće i kartično plaćanje.

VEZANI ČLANCI:

– Na naše klizalište dolaze i posjetitelji koji nikada nisu stali na klizaljke stoga smo im omogućili i školu klizanja. Sedmodnevna će tako stajati 50 eura, vikend-škola 35, a jedan individualni sat plaćat će se 16 eura. Tu su, dakako, i školice klizanja za naše mališane za koje ih roditelji mogu prijaviti putem e-maila: info@ledenipark.hr – ističe Slavica Olujić Klapčić koja najavljuje i nekoliko ovogodišnjih noviteta u Ledenom parku.

– Ove godine, u suradnji s Muzejom Iluzija posjetitelji će također imati priliku uživati u jedinstvenom iskustvu pod nazivom "Pin Art eksponat - Umjetnost na dodir”. Ovaj inovativni eksponat spaja vizualnu i taktilnu umjetnost stvarajući nezaboravno iskustvo za ljubitelje umjetnosti svih dobnih skupina. Pin Art nudi posjetiteljima priliku stvaranja vlastitih privremenih skulptura koristeći tisuće pomičnih pinova. Eksponat "Swap Noses” će zasigurno nasmijati sve uzraste, a njime će posjetitelji imati priliku zamijeniti lice s osobom koja stoji s druge strane eksponata, stvarajući smiješne i neobične vizure. Uz kupnju ulaznice za klizanje, posjetitelji ostvaruju deset posto popusta na ulaznicu za odrasle za posjet Muzeju Iluzija. Također, ove godine će posjetitelji svake srijede, od 18:30 do 19 sati, moći uživati i u besplatnim reprizama predstave s otvorenja “Moj Zagreb, tak imam te rad” – kaže.

22.11.2023. - Zagreb - Postavljanje klizalista Ledeni park na Trgu kralja Tomislava. Photo: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Jedan termin podrazumijeva sat vremena klizanja, prvi će tako startati u 10 sati, a svaki idući nakon sat i pol sve do 23 sata. Na Tomislavcu ćete moći i uklizati u Novu godinu jer tada će park raditi do dva sata iza ponoći, a na Božić će biti otvoren od 11 do 23 sata.

A na 15 adventskih kućica u Ledenom parku očekuje vas i bogata gastro ponuda, a guštat će u tradicionalnim domaćim specijalitetima, ali i modernim svjetskim okusima u "street food" varijanti poput štrukli, krafni, ribljih delicija, domaćih kobasica, germknedli, fritula i palačinki. Najmlađi će uživati u dječjim menijima koji će također biti dio ponude na kućicama, a gladni neće ostati ni vegani. Jedna od glavnih atrakcija bit će i domaći brend "Crofna" kao i ponuda poznatog zagrebačkog asian - fusion restorana "Jellyfish In Space".