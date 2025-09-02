Naši Portali
STVORILA SE KOLONA

FOTO/VIDEO Dan nakon što je kamion zapeo ispod podvožnjaka, novi incident na Ljubljanskoj

Večernji.hr
02.09.2025.
u 10:52

Kamion je krenuo trakom koja zaobilazi radove, a namijenjena je isključivo za automobile.

Nakon što je jučer veliki kamion zapeo ispod podvožnjaka na priključnoj traci Ljubljanske avenije kod City Centra West, što je, kako prenosi Zagrebinfo, vozače natjeralo da vozila preusmjere preko travnate površine, jutros se zamalo ponovio taj scenarij. 

Kamion je krenuo trakom koja zaobilazi radove, a namijenjena je isključivo za automobile. Kada je vozač shvatio da zbog visine neće moći proći ispod podvožnjaka, zaustavio se i krenuo unatrag. Zbog manevriranja se brzo stvorila kolona i dodatna gužva u prometu, javlja nam čitatelj koji upozorava i da na nema jasno istaknutih znakova o dozvoljenoj visini prolaza.

Dan nakon što je kamion zapeo ispod podvožnjaka, novi incident na Ljubljanskoj
Ključne riječi
Zagreb Ljubljanska avenija podvožnjak kamion

