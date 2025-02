FOTO, VIDEO Bili su im kao obitelj: Posljednje počivalište u Spomengaju dobili su i službeni policijski psi

Zaštita graničnih prijelaza, detekcija eksploziva, traganje za nestalim osobama, ali i hvatanje počinitelja kaznenih dijela, samo su dio poslova u kojima službenicima Ministarstva unutarnjih poslova pomažu i njihovi četveronožni suradnici. Prije svega oni su im kolege, ali i najbolji prijatelji te kućni ljubimci. Vežu se kako za dodijeljenog vlasnika, tako i za njegovu obitelj koja ih nakon umirovljenja najčešće udomljuje. Upravo iz tog razloga, kažu u MUP-u, nakon što ih napuste zaslužuju i dostojanstven ukop, a tako je svoje posljednje počivalište u Spomengaju, na groblju za kućne ljubimce u Dumovcu, jučer dobilo osam službenih pasa s područja cijele Hrvatske uginulih u protekle tri godine.

Među njima su Conan i Don, koji su za života radili kao napadački psi, Bela i Pokito, kojima je glavna zadaća bila detekcija eksplozivnih naprava te Zara, čija je njuška bila neizostavan alat u traganju za ljudima. Uz njih su sahranjeni i Gabon, Beta i Laki koji su pak za života bili saveznici svojim vodičima na graničnim prijelazima. A ispraćaju su, uz nekadašnje vodiče, prisustvovali i Mirjana Abramović, zamjenica načelnika Policijske akademije "Prvi hrvatski redarstvenik", Miroslav Puž, voditelj Centra za obuku vodiča i dresuru službenih pasa te njegov pomoćnik Ivan Križić, Vlasta Ranogajec, pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo i Ivan Cizelj, ravnatelj zagrebačkog Zoološkog vrta, uz čiji je rad vezan i Spomengaj. Svoje je krznene kolege došao ispratiti i Snoopy, mješanac udomljen iz azila u Dumovcu koji danas uz policiju radi na detekciji droge.

– S obzirom na to da su vodiči sa svojim službenim psima dugogodišnji kolege i partneri 24 sata dnevno, a većinom dijele i dom, nakon umirovljenja zapravo postaju kućni ljubimci i mnogi ih smatraju članovima svojih obitelji. A uginuće psa jako je težak trenutak kako za policijskog službenika, tako i za ostatak obitelji koja se uz njega veže – istaknuo je Puž. Ceremonija se sastojala od mimohoda iz krematorija do nadgrobnog spomenika na kojemu uz imena četveronožaca, godinu štenjenja i uginuća te njihove službene namjene stoji i natpis "Službeni psi Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske", gdje je položena urna s grbom institucije. – Ovo je grobno mjesto i prvo koje koristi neka državna institucija. Ponosni smo na tu činjenicu, ali i otvoreni prema drugim institucijama i organizacijama u čiji su rad uključene životinje koje smatramo i kućnim ljubimcima – kazao je Cizelj.

Spomengaj je otvoren 2019., gradnja je trajala četiri godine, a zajednički je projekt Grada i ZOO-a u koji je uloženo oko dva milijuna eura iz zagrebačkog proračuna. Prostire se na više od 12.000 kvadrata, od kojih 8000 čini groblje s 10.000 mjesta, a da iz godine u godinu postaje sve popularniji svjedoči podatak da su lani zaprimili 575 tijela životinja. Najviše je bilo pasa i mačaka, no Zagrepčani su se u Spomengaju prošle godine oprostili i od dva tvora, patuljastog afričkog ježa, ovce i vijetnamske svinje.

Najčešće se, kaže voditelj Tomislav Baća, naručuju pojedinačne kremacije kojima se cijena kreće od 46,45 do 331,81 eura, ovisno o težini životinje, nakon čega se urna s pepelom može preuzeti ili pak položiti na groblju. Cijena skupnog kremiranja, što podrazumijeva spaljivanje posmrtnih ostataka dvaju ili više ljubimaca, varira od 38,49 do 146 eura. Također je određuje težina životinja, no ova opcija isključuje isporuku pepela vlasniku. Kod ukopa pak cijenu, među ostalim, određuje broj urni, razdoblje na koje se pohranjuju te je li riječ o kazeti, kolumbariju ili zemlji pa se kreću od 106,18 do 597,25 eura.

Možete ondje sahraniti i posmrtne ostatke ljubimca bez prethodnog kremiranja, a cijene za ukop lijesa kreću se od 66,36 do 497,71 eura i određuje ih težina i broj životinja. Usto za 10,62 eura nude uslugu prijevoza u krugu od 20 kilometara, svaki dodatni naplaćuje se 53 centa, a izdvojite li 3,05 eura po danu, tijelo vašeg ljubimca pričuvat će i u hladnjači. Ispraćaj u unutarnjem paviljonu stoji 33,18 eura, u vanjskom oko 20 manje, a dodate li 15 eura, urnu će vam dostaviti na bilo koju adresu na području metropole.