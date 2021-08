Festivali sele iz centra: Zbog čega Tomaševićeva vlast želi ukinuti ljetne sadržaje u gradu?

Zaštićeni perivoji trebaju biti parkovi za mirno korištenje, šetnju i odmor, a ne za festivalizaciju, glasio je ukratko odgovor u međuvremenu razriješenog pročelnika Zavoda za zaštitu spomenika Stipe Tutiša na pitanje zbog čega ovog ljeta neće biti brojnih manifestacija u zagrebačkom centru. A pitali smo jer su početkom lipnja Zrinjevac, Ribnjak, Maksimir, Tomislavac i Strossmayerov trg, površine za koje smo navikli da u hladu najljepših gradskih krošnji ljeti nude brojne sadržaje, zjapile prazne, a na većini je tako i ostalo.

Popularni festivali Beats and Bites i Foodballerka morali su se seliti na Tuškanac, SFeraKon na Jarun, Ljeto kod Matoša na Mažuranac, a i održavanje Art parka bilo je pod upitnikom. Kada se pak nekoliko dana poslije gradonačelnik Tomislav Tomašević pojavio na otvorenju gornjogradskog festivala Baš naš, mnogi su pomislili da se odustalo od sporne odluke te da ljetne manifestacije koje podjednako vole Zagrepčani i turisti ipak neće biti prognane na periferiju kao što je planirano. Sredinom srpnja, međutim, nova gradska vlast pokazala je da s događanjima u centru ipak ima drukčije namjere.

“Sve smo već dogovorili”

Organizatorima manifestacije Ljeto kod Matoša koja se održava na Trgu Mažuranića stigla je obavijest da se do 15. kolovoza maknu iz parka iako im je prethodna gradska vlast izdala dozvolu do 15. rujna. Razlog su navodne pritužbe stanara zbog buke. Organizatori festivala koji je zbog potresa preseljen sa Strossmayerova šetališta najprije na Ribnjak, a potom i na Mažuranac, tražili su sastanak s gradskom upravom i čelništvom Vijeća četvrti Donji grad.

– Iz Grada nam se nitko nije javio, a šef četvrti poručio je kako susjedi koji su se žalili nisu zainteresirani za sastanak, što nas je začudilo jer su većina njih stalni gosti festivala – kazala nam je Aleksandra Pernar, jedna od organizatorica Ljeta kod Matoša. Na Mažurancu pak susjedi potpisuju peticiju podrške festivalu.

– Ne čujemo buku, veću galamu stvara promet na zelenom valu. Mažuranac je napokon dobio malo života, a festival je rastjerao klince koji su se prije ovdje skupljali, ostavljali smeće i razbijene boce – kažu nam sestre Lucija i Larisa, koje žive na Trgu Mažuranića.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL 27.7.2021., Zagreb - Manifestacija Ljeto kod matosa na Trgu Ivana Mazuranica. Photo:Marin Tironi/PIXSELL

Ljeto kod Matoša nije jedina manifestacija koja je u problemima. Odbijenicu je dobio i festival Svijet na tanjuru koji se koncem kolovoza trebao održati na Europskom trgu s ciljem predstavljanja nacionalnih kuhinja manjina te zemalja koje svoja veleposlanstva imaju u Zagrebu.

– Očajni smo. Sve smo dogovorili s veleposlanicima i sponzorima, a onda nam je stigla odbijenica. Rekli su nam da se možemo seliti na Trg Franje Tuđmana, no na njemu je trava pa nam treba drveni pod koji nemamo u troškovniku – govori organizatorica Tea Sergon Crnjak iz agencije Dobra vibra i dodaje da je ovo već drugi festival za koji nije dobila dozvolu. Na Zrinjevcu se naime, u lipnju trebala održati manifestacija Slatki gušti, no i ona je odbijena.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL 31.08.2019., Zagreb- Na Europskom trgu odrzava se festival "Svijet na tanjuru". Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL

Dobra vibra je, kaže, mala agencija koju je pandemija unazadila pa ne zna kako će preživjeti. Isto poručuju i organizatori Matoša koji na kućicama zapošljava 60 ljudi. Svi oni će, vele, ostati bez posla u špici zagrebačke sezone koja traje od 15. kolovoza do 15. rujna.

Argumenti su na njihovoj strani, kažu nam iz Matoša i iz Svijeta na tanjuru. Najam koji plaćaju za korištenje javne površine uplaćuje se u gradski proračun, otpad razvrstavaju, a uredno plaćaju i struju, vodu, odvoz smeća...

Iz Grada nema odgovora

Gradonačelnik Tomislav Tomašević jasno je pak dao do znanja da se ne namjerava baviti time tko će dobiti terase, štandove ili kućice te da o tome odlučuje Povjerenstvo za davanje površina javne namjene u zakup, koje je on imenovao, odnosno promijenio njegov sastav 14. lipnja. Na čelu mu je Luka Thumm koji nam je poručio da ćemo o svemu razgovarati kada se vrati s godišnjeg odmora. Koji su zapravo kriteriji za dodjelu površina, upitali smo i u Gradu još prošloga četvrtka, no odgovor nam još nije stigao. Tea Sergon Crnjak s članovima Povjerenstva uspjela je dogovoriti sastanak, no kaže da ni na jedno pitanje nije dobila suvisao odgovor.

– Kazali su da smo odbijeni jer nismo od javnog interesa. Kada sam im pokazala pismo potpore ambasadora i pitala kako promocija nacionalnih manjina nije javni interes, nisu mi ništa odgovorili. Na koncu su rekli da sam kolateralna žrtva promjena koje dolaze u grad, a kojima se namjerava ukinuti većina festivalskih sadržaja u centru – zaključuje Tea.•