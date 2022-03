Festival svjetla urodio plodom: Broj dolazaka turista bio veći za 179 posto

Za vrijeme održavanja Festivala svjetla, prema podacima Turističke zajednice grada Zagreba (TZGZ), zabilježen je porast u dolascima za 179 posto, dok je broj noćenja veći za 117 posto, u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Tako je u periodu od 16. do 20. ožujka registrirano 10.876 dolaska te 23.072 noćenja.

Najviše dolazaka je bilo iz Hrvatske, zatim iz Slovenije, Italije, Njemačke, BIH i Srbije, a što se noćenja tiče, najviše gostiju bilo je iz Hrvatske, zatim iz Italije, Njemačke, SAD-a, BIH i Slovenije.

- Jako smo zadovoljni ostvarenim rezultatima, interesom te posebno komentarima na organizaciju ovogodišnjeg izdanja. Dobili smo i preliminarne rezultate naših online promotivnih kampanja na tržištima Austrije, BiH, Italije, Mađarske, Njemačke, Slovenije i Srbije prema kojima su oglasi Festivala imali više od 43 milijuna prikaza. Naši advertorijali su pročitani više od 76.000 puta, a vodeća tržišta su Slovenija, Srbija i BiH. Također, portal 24sata.hr napravio je i anketu, tj. izbor za najljepšu lokaciju Festivala svjetla te su, prema rezultatima, glasači kao najljepši odabrali Laser show na Ljetnoj pozornici Tuškanac, zatim slijede Ispreplitanja na Muzeju Mimara, Lice baštine na Hrvatskom narodnom kazalištu, Livada u Tunelu Grič te Vitraji Marije Bistrice na Crkvi sv. Katarine. U ova neizvjesna i teška vremena bio je pravi izazov organizirati Festival svjetla - kazala je direktorica TZGZ Martina Bienenfeld.

Podsjećamo, Festival svjetla Zagreb održao se od 16. do 20. ožujka, nakon dvogodišnje stanke zbog pandemije, uz podršku Grada, a u organizaciji TZGZ-a i partnera. Uz Gornji grad, premijerno suse osvijetlile i lokacije Donjeg grada, a tijekom pet dana posjetitelji su mogli posjetiti ukupno 32 atrakcije na 31 lokaciji. Festival svjetla Zagreb uvršten je u međunarodnu organizaciju Festival of Lights International, već od svog prvog izdanja 2017. godine, čime je stavljen u fokus diljem svijeta s gradovima kao što su Berlin, New York i mnogi drugi.