Festival crteža uz izložbu i besplatne radionice u prostorima InArt galerije

ASFALTIRANJE ĆE TRAJATI MJESEC DANA

VIDEO Grad raskopao prometnu aveniju u Novom Zagrebu i ne namjerava stati, vozači: Ovo je nečuveno!

Radovi zatvaraju dio Holjevčeve do 21. listopada, obilazno moraju i ZET-ovi autobusi. Asfaltira se i Avenija Gojka Šuška, a danas se autima neće moći u centar. No zato časte besplatnim javnim prijevozom. Posjetili smo gradilišta i zatekli ljutite vozače te od grada doznali odgovor na najčešće ponavljano pitanje: Zašto baš sad, a ne ljetos? Također, iz gradske uprave, otkrivaju i kako su do kraja godine u planu još neke velike dionice.