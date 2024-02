Ekipa Zaggy Space osmislila aplikaciju pomoću koje je za rezervaciju mjesnog odbora potrebno tek par klikova

Želite li rezervirati zgradu mjesnog odbora za krstitke, proslavu rođendana ili zaruka, plesnjak ili neku drugu aktivnost, i to bez odlaska na lokaciju, ručnog popunjavanja formulara i čekanja, moglo bi vam pomoći rješenje pobjednika hackathona koji su organizirali Grad i Zagrebački inovacijski centar (ZICER). Četveročlana ekipa nazvana Zaggy Space, koju čine Neven Palčec, Helena Balenović, Filip Visinski i Andro Jukić Nuhanović, u samo jednome danu osmislila je aplikaciju za upravljanje gradskim prostorima, a iako se, napominju, još ne zna hoće li zaživjeti u praksi, ističu da ima potencijala i za puno širu upotrebu.

– Sve je na Gradu, čekamo njihove daljnje poteze – kaže web-developer Andro.

Oformili se "igrom sudbine"

Sadašnji model rezervacije usporen je i birokratski, govori voditelj tima Neven Palčec, pa procedura otežava korištenje slobodnih prostora, a njihova aplikacija postupak maksimalno ubrzava i pojednostavljuje. Tako je, primjerice, za rezervaciju mjesnog odbora dovoljno u aplikaciji popuniti obrazac osnovnim informacijama, kao što su ime i prezime, broj telefona, mail adresa i svrha za koju želite koristiti objekt te kliknuti opciju "rezerviraj me". Formular odlazi u odbor, gdje se, kao i sada, obrađuje prijava. Olakšava to proces i mjesnim odborima, a odluke se automatski šalju na mail podnositelja zahtjeva.

– Uspjeli smo napraviti da odluku o zahtjevu možete dobiti već u roku od sat vremena – kaže Neven i napominje kako je ideju potrebno testirati u praksi. U aplikaciji su, dakako, dostupne i informacije o gradskim prostorima, lokaciji, kvadraturi, a rješenje pospješuje i transparentnost u njihovoj dodjeli. Osiguravanje dostupnosti svim građanima, napominje, bila je glavna odrednica projekta, u kojemu ima prostora i za unapređivanje, čime će se pozabaviti, kaže, dođe li do implementacije.

Pobjedu na hackathonu, skroman je dvojac iz ekipe, nisu očekivali, a drže da ih je među konkurencijom možda istaknulo to što su prepoznali problem primopredaje ili gubljenja ključeva prostora pa su u sklopu svog rješenja osmislili i pametne brave. Tako bi se u objekt ulazilo koristeći digitalne ključeve, odnosno pinove, koje bi korisnici dobili uz odobrenu rezervaciju, a vrijedili bi samo u terminima za koje su se predbilježili.

Zaggy Space tim, govori Andro, oformio se igrom sudbine. On je najprije na natječaju kanio sudjelovati s ekipom koja je pod pritiscima kolokvija odustala, ali onda se spojio sa šefom iz tvrtke u kojoj radi, Nevenom, koji se prijavio individualno, a potom su im se pridružili Helena i Filip. Voditelj ekipe osmislio je i ime, kojim se aludira na maskotu Univerzijade, a "space" (eng. prostor) odnosi se na rješenje koje je usmjereno prema upravljanju gradskim kvadratima.

Prilika za mlade inovatore

– Kada je hackathon počeo, mislili smo da je to nemoguće napraviti u samo 24 sata, a onda smo sjeli i rekli "hajdemo probati". I u jednom danu napravili smo mali Airbnb za Zagreb – s daškom ponosa u glasu ističe Neven. A doista je bilo naporno, radilo se do četiri ujutro, prisjeća se Andro, no uspjeli su zahvaljujući timskome radu i pametnoj podjeli poslova, što je, dodaje, ključno za realizaciju projekta u tako kratkom roku. Iskustvo hackathona, koji je, kažu, odlična odskočna daska za mlade inovatore i sve željne izazova, obojica bi rado ponovila, a kao glavne motive ističu želju za natjecanjem te ispitivanjem vlastitih granica i mogućnosti. Ekipa je zaslužila i nagradu od tri tisuće eura pa se, kažu, nakon što je porez uzeo svoj danak i iznos se podijelio na njih četvero, Andro svojim dijelom kupio jaknu, a Neven se "malo počastio".

