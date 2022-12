Do kraja sljedeće 2023. dio zagrebačkih bazena, vrtića i ustanova dobit će sunčane elektrane

Na zagrebačkom bazenu Utrina održana je konferencije za medije povodom raspisivanja javne nabave u vrijednosti 7.047.000 HRK čiji je cilj pronaći najboljeg ponuđača koji će u sklopu SOLIZAG projekta izvršiti nabavu, ugradnju i puštanje u rad sunčanih elektrana na osam objekata Grada Zagreba ukupne snage 1,43 MW.

Javna nabava raspisana je 1.prosinca i otvorena je do 27. prosinca. Jedan od uvijeta je da sunčane elektrane budu u pogonu do kraja 2023. Elektrane će se instalirati na krovovima bazena Utrine, Svetice i Jelkovec, Dječjem vrtiću Trnsko, Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, Domovima za starije Trešnjevka 1 i 2 te na objektu podružnice Čistoće- SOC Jakuševac. – istaknula je Pročelnica gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Tatjana Operta.

Foto: REGEA

Dodala je da projekt SOLIZAG ima za cilj povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u ustanovama i nekretninama kojima je vlasnik ili osnivač Grad Zagreb te na lokaciji nekretnine Podružnice Čistoće koja je u sastavu Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Grad Zagreb je većinski vlasnik oko 1700 nekretnina (i/ili osnivač ustanova koje su korisnici istih) i odgovoran je za njihovo održavanje.

Prije provedbe mjera predviđenih ovim projektnim prijedlogom, godišnja potrošnja električne energije (2019. godina) u navedenim nekretninama iznosi gotovo 7600 MWh.

Ispred Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije, u funnkciji upravitelja programa obrati se Ivan Divić koji je istaknuo da je projekt SOLIZAG financiran od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške putem Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) za razdoblje 2014.-2021. godine u okviru Programa Energija i klimatske promjene.

Projektni prijedlog Grada Zagreba prihvaćen je te je u srpnju 2022. potpisan ugovor sa ministarstvom.

Zamjenik ravnatelja REGEA-e (Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske) Velimir Šegon naglasio je kako će se izgradnjom sunčanih elektrana kroz osam pilot projekata - ugljični otisak smanjiti za 222 tCO2/godišnje, a udio zelene energije u ukupnoj potrošnji predmetnih nekretnina iznosit će 18%. Realizacijom osam pilot projekata ostvarit će se povećanje korištenja obnovljivih izvora energije za 1400 MWh.

Foto: REGEA

Projekt SOLIZAG direktno adresira i problem ovisnosti o opskrbi te rastućih troškova električne energije u nekretninama koje su predmet infrastrukturnih aktivnosti. Projekt SOLIZAG također izravno doprinosi postizanju nacionalnih ciljeva opisanih u Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu, Dugoročnoj strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine, Strategiji niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu i drugim nacionalnim strategijama i planovima u svezi sa energetskom učinkovitosti i prilagodbi klimatskim promjenama, pojasnio je Ivan Divić ispred Ministarstva regionalnog razoja i fondova Europske unije.

Prijavitelj projekta SOLIZAG je Grad Zagreb, a nacionalni partner Zagrebački holding d.o.o. Osim nacionalnog partnera, u projektu sudjeluje i partner iz zemlje donatora (Norveška), Međunarodna zaklada Energy Farm (engl. Energy Farm International Foundation). Grad Zagreb nije jedini hrvatska grad koji je uspješno prošao na prijavi Norveškog fonda, ali su dodijeljena financijska sredstva najveća.