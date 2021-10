Dio sanacije suda gotov do studenog, a za cjelovitu obnovu čeka se projekt

Kada bi vas netko upitao gdje je trenutačno lociran najveći sud u zemlji, vjerojatno biste odgovorili – na Zrinjevcu. No to bi bilo pogrešno. Jer na Zrinjevcu se još uvijek nalazi zgrada zagrebačkog Županijskog suda, no sud nije tamo od ožujka 2020.

Točnije od zagrebačkog potresa, koji je poprilično devastirao zgradu, čiji su pojedini dijelovi nakon toga jedno vrijeme imali i crvenu naljepnicu. Petrinjski potres iz prosinca lani napravio je dodatna oštećenja, pa će 2020., a bogme i 2021. u povijesti zagrebačkog Županijskog suda zasigurno ostati upamćene kao vrlo turbulentne godine.

Na jednoj lokaciji

Nakon potresa iz ožujka, zgrada zagrebačkog Županijskog suda, u kojoj se neposredno prije te prirodne kataklizme počelo renovirati potkrovlje kako bi se ondje smjestio Visoki kazneni sud (VKS), praktički je iseljena te je sud dislociran na više lokacija. Građanski odjel preseljen je tako na Kennedyjev trg, u prostore bivšeg Prekršajnog suda, dok je Kazneni odjel preseljen na Općinski kazneni sud.

Rasprave se osim na Općinskom kaznenom sudu prema potrebi odvijaju i na Vrhovnom i na Trgovačkom sudu, a za velike predmete s puno okrivljenika koristi se i Kongresna dvorana u Kockici. Od svih raspravnih sudnica u zgradi na Zrinjevcu za sada je funkcionalna samo tzv. Sindikalna dvorana u kojoj se održavaju rasprave, no problem je što zagrebački Županijski sud tu dvoranu dijeli s VSK jer se ondje održavaju njihove žalbene sjednice.

Stoga, kada se sve to uzme u obzir, nije čudno što je mnoge zanima kada će biti gotova obnova zagrebačkog Županijskog suda, odnosno kada će sud ponovo, ako se to ikada dogodi, profunkcionirati na jednoj lokaciji. Iz Ministarstva pravosuđa i uprave optimistično poručuju kako je planirano da dio sanacijskih radova bude gotov već u studenom.

Za početak kažu da se na zgradi Županijskog suda u Zagrebu paralelno odvijaju radovi sanacije na drugom i trećem katu, koji su dosta uništeni u potresu, te na rekonstrukciji potkrovlja. Pojašnjavaju da su radovi na sanaciji posljedica potresa, u što bi spadalo popravljanje oštećenja nastalih na zidovima, nadvojima i stropovima, započeli u lipnju 2021. Ti bi radovi, kažu u Ministarstvu pravosuđa i uprave, trebali biti okončani sredinom studenog 2021. a sanacija osim popravaka šteta od potresa uključuje i ličenje prostorija, uređenje parketa, postavljanje nove rasvjete i opremanje namještajem.

Ukupna vrijednost tih radova iznosi 4,8 milijuna kuna. Što se pak tiče rekonstrukcije potkrovlja, ti su radovi započeli u ožujku 2020., a u Ministarstvu pravosuđa i uprave kažu da se trenutačno očekuje da se obavi tehnički pregled zgrade kako bi se dobila uporabna dozvola. Bude li s time sve u redu, odnosno dobije li taj dio suda uporabnu dozvolu, nakon toga bi preostalo, kažu u Ministarstvu pravosuđa i uprave, samo da se taj prostor opremi namještajem.

Pojasnili su i da je tijekom rekonstrukcijskih radova sanirana šteta od potresa na krovištima, zabatnim zidovima i dimnjacima, da je postavljena nova armiranobetonska podna ploča te su napravljene nove prostorije u potkrovlju koje su opskrbljene svim informatičkim priključcima. Vrijednost tih radova je 17 milijuna kuna.

Radovi od 23 milijuna kuna

Iz Ministarstva pravosuđa i uprave pojašnjavaju da će na sve ono što je napravljeno na sanaciji štete od potresa i uređenju potkrovlja biti utrošeno oko 23 milijuna kuna, no čak i bude li sve išlo prema planu te ova faza obnove zgrade suda zbilja bude okončana do sredine studenog, to ne znači da je cijela zgrada obnovljena.

Jer i golim okom su vidljivi neki napuknuti zidni zabati prema Amruševoj, a još uvijek su oštećeni, i to znatno, jedno od stubišta koje spaja drugi i treći kat te velika dvorana. Spomenuto stubište i velika dvorana, proizlazi iz odgovora Ministarstva pravosuđa i uprave, do sada se nisu obnavljali, a iz onog što kažu u Ministarstvu pravosuđa i uprave proizlazi da bi se ti dijelovi zgrade trebali obnoviti tijekom cjelovite obnove.

Naime, kako su pojasnili, zgrada Županijskog suda u Zagrebu prijavljena je za cjelovitu obnovu koja bi se trebala sufinancirati iz Fonda solidarnosti EU. Takva obnova podrazumijeva da se statički ojača zgrada suda te da se sanira sve što do sada nije sanirano. Koliko će to stajati, za sada nije poznato jer još nije izrađena projektna dokumentacija za cjelovitu obnovu. O tome koliko će ti radovi trajati ovisi i kada će se zagrebački Županijski sud vratiti na svoju staru lokaciju, i u kojem opsegu.

Što se pak tiče Visokog kaznenog suda, planirano je da on ostane na Zrinjevcu te će se vjerojatno, kako je prvotno i bilo zamišljeno, useliti u potkrovlje zgrade. Zagrebački i petrinjski potres veliku štetu nanijeli su i sudovima u Petrinji i Sisku. Što se tiče petrinjskog suda, on će morati ići u cjelovitu obnovu, za što se prikuplja dokumentacija, dok je do sada na radove za stabilizaciju zgrade utrošeno 625.000 kuna. Obnavljaju se i zgrade Županijskog i Općinskog suda u Sisku, za što su ugovoreni radovi u iznosu od 1,3 milijuna kuna.

>> VIDEO Pavo Kostopeč o promjenama u Holdingu: Jesu li otišli zbog nestručnosti ili se odustaje od nulte tolerancije na korupciju