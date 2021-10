Čuvena Remiza odavno je izgubila svoj sjaj, ali Trešnjevčani se njome i dalje ponose

Iako je to najstarije zagrebačko okretište, nije bilo prvo. Tramvaji, koji su se tada kretali na konjsku zapregu, svoje su početne i završne trase imale na lokaciji koju danas čini Tehnički muzej na Savskoj cesti, pa je potrebno bilo proći još 45 godina prije nego je otvoren terminal na Ljubljanici, ono što mnogi danas zovu Remiza.

Otvorena je davne 1936. nakon što je godinu prije pruga produžena od Savske ceste do potoka Črnomerca, što je omogućilo preseljenje spremišta tramvaja iz sadašnjeg Tehničkog muzeja na današnju lokaciju.

“Za sve više kola postalo je staro tramvajsko spremište na Savskoj cesti pretijesno, pa je dio kola noćio na cesti, gdje je uz velike tehobe obavljan i noćni servis. Kad je za proširenje Tratinske ceste porušena polovica spremišta, stanje je postalo još teže poa je gradnja novoga velikog spremišta na kraju Ozaljske lice došlo je kao spas. Novo je spremište pušteno u pogon 11. veljače 1936., a tri godine poslije počinju se ljetne prikolice pregrađivati u zatvorene, kako bi se podmirile prometne potrebe”, kako je nastala čuvena Remiza piše u monografiji ZET-a izdanoj za 120. godišnjicu ovog gradskog prijevoznika.

Remiza je do danas postala jedan od simbola grada, a bila je i dio stihova pjesama Zvonka Špišića i Branimira Štulića. Nezaobilazna je svima koji žele sa zapada grada doći u njegov centra, a posebno je omiljena “svojim” Trešnjevčanima, kojima je desetljećima bila na ponos.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell i Getty Images

No, odavno je Remiza prestala biti sjajna, uređena i blistava, kakva je bila prije 85 godina. Okretište vapi za obnovom, jer su pločnici popucali, štandovi koji ondje rade jedva posluju, a veliki dio tramvajskog stajališta nema niti nadstrešnice. Slično je i sa samim poslovnim kompleksom, koji je istovremeno administrativna središnjica i jedna od najvećih garaža bogatog ZET-ovog voznog parka. Uređenje okretišta u planu je kao dio prve etape produžene Ulice Črnomerec, no to je jedan od projekata koji je tek u idejnim nacrtima a kad će, te uopće hoće li se realizacirati, teško je prognozirati.