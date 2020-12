Crowdfundingom skupljaju za prijavu na natječaj za Jabuku

Inicijativa “Ne damo Jabuku”, koja je u istoimenoj Facebook grupi okupila velik broj štovatelja nedavno deložiranog kluba, pokrenula je crowdfunding kampanju kojom nastoje prikupiti novac potreban za prijavu na natječaj za novo vodstvo koji je sredinom studenog raspisao Grad. Ponuda će biti predana u petak, a izvjesno je da će ih biti još. U kampanji koja je pokrenuta u subotu, pak, inicijativa je zasad uspjela skupiti 12.000 eura.

– Razlog takvom skupljanju je stav, ovo je fanovska stvar, a ne poduzetnička akcija. U slučaju da ne dobijemo na natječaju, sav se uplaćeni novac vraća donatorima – poručuju iz inicijative koja nema podršku starog vodstva kluba. Potvrdio nam je to i bivši voditelj Marin Viduka.

– Ok, netko se morao prijaviti, no mi nikome ne dajemo podršku, ne s trenutačnom gradskom upravom. To je ionako nevažno jer smo mi vani. Što ćemo dalje, vidjet ćemo – rekao je.

Program koji nudi inicijativa, pak, utemeljen je na načelima sudioničkog upravljanja u kulturi, objasnila je njezina pokretačica Leila Topić, koja vjeruje da će klub na Jabukovcu ponovno postati žarište alternativne i indie scene.

– Okupili smo ljude raznih generacija i vještina te osmislili program koji nudi mnogo više od onoga što traži natječaj – istaknula je.