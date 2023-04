"Charlie i tvornica čokolade": Čudesan svijet Willyja Wonke stiže u Trešnju

Što su vrline, a što mane. Što je u životu loše i ružno činiti, a što je ono lijepo i dobro. Kakav ne treba, a kakav treba biti i prema sebi i prema drugima. Sve su to poruke koje će vrlo jasno s pozornice prema publici, i maloj i velikoj, strujati od 21. travnja, kada će se u kazalištu Trešnja održati premijera predstave "Charlie i tvornica čokolade" u režiji Lee Anastazije Fleger.

Potražite zlatne ulaznice

Priča je to o djeci koja žele zagospodariti svijetom slastica. Točnije, velikom i čudesnom tvornicom Willyja Wonke koji prvi put otvara njezina vrata raspisujući natječaj tako što u pet čokolada umeće isto toliko zlatnih ulaznica. Pobuđuje to kod djece i roditelja u cijelom svijetu mahnito kupovanje čokolada, a ulaznice nalazi četvorka koja utjelovljuje štošta od onog lošeg u ljudima, poput pohlepe i razmaženosti. No, petu ulaznicu pronalazi uzor-dječak, Charlie.

– Ovo je velika ansambl-predstava jer će na sceni biti 17 glumaca u nekoliko uloga. A njome spajamo i ugodno s korisnim jer nam je partner tvornica Kraš – kazala je na jučerašnjem predstavljanju Višnja Babić, ravnateljica Trešnje.

Da su se pozivu za suradnju i te kako obradovali, uz primjedbu da je odabir Kraša za partnera bio i posve logičan, ustvrdio je direktor njegova marketinga Nikša Farac.

– Brend kojim smo se s puno ponosa uključili u ovu priču jest naša Čoksa – rekao je Farac, pojasnivši kako predstava ima i nagradnu dimenziju. Publika će, naime, nakon svake predstave u suvenirnici kazališta moći kupiti Čokse iz limitirane edicije, a u iduće četiri godine u pet će čokolada biti skriveno i toliko zlatnih ulaznica. Petero sretnih nalaznika svake će godine biti nagrađeno, i to posjetom tvornici Kraš, godišnjom ulaznicom za sve predstave Trešnje, paketom sa stotinu Čoksi te ulaznicom za Muzej čokolade u koji će moći povesti i cijeli razred.

Radovan Ruzdjak Willy Wonka Foto: MIRAN BRAUTOVIć/GK TREŠNJA

A kako se mnogi dobro sjećaju čak dviju ekranizacija čokoladne priče, također nastalih prema istoimenom čuvenom dječjem romanu Roalda Dahla, to su se redateljica i glumci iz predstave referirali i na tu činjenicu, pogotovo zato što je u filmu iz 1971. tvorničara Willyja Wonku igrao Gene Wilder, a u verziji iz 2005., koju je režirao Tim Burton, utjelovio ga je Johnny Depp.

– Iako se teško mjeriti s raskošnim filmskim scenografijama i kostimografijama, zadovoljna sam jer smo našu predstavu vizualno jako dobro postavili trudeći se na kazališni način dočarati taj slatki svijet Willyja Wonke. Songovima ćemo pak publici poručiti što su prave vrijednosti i kako bi djecu trebalo odgajati. To kažem i zato što je ovo predstava namijenjena i djeci i odraslima. Mogu je gledati svi od osam do 108 godina – poručila je Lea Anastazija Fleger.

Radovan Ruždjak osvrnuo se pak na "svog" ekscentričnog tvorničara genija, također navodeći da je poruka predstave, da pohlepa, proždrljivost i razmaženost nisu dobre, posve jasna.

Dobar i skroman dječak

– Jedini moj težak zadatak jest u tome što sam cijelo vrijeme na sceni, no igram skromnog dječaka Charlieja koji posljednji iz trećeg pokušaja pronalazi dobitnu čokoladu. A kako moj lik utjelovljuje mnoge vrline, jedini se nisam morao hvatati ukoštac s prenemaganjima i lošim karakternim obilježjima – kazao je pak glumac Luka Bulović.