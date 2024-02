Brojne izmjene u javnom prijevozu u Zagrebu: Krivac su radovi, a ponajviše se odnose na istok grada

Zbog radova na terminalu Borongaj, u srijedu i četvrtak (28. i 29. veljače), autobusi na linijama 231 (Borongaj - Dubec) i 269 (Borongaj - Sesvetski Kraljevec - Iver) mijenjaju poziciju ulaznih i izlaznih perona. Na liniji 231 ulaz i izlaz putnika obavljat će se na ulaznom peronu linije 231. Na liniji 269 ulaz i izlaz putnika bit će na izlaznom peronu linija 231 i 269

U srijedu 28. veljače, od 8.30 do 15 sati, zbog radova na Sesvetskoj cesti, autobusno stajalište Blage Zadre u smjeru Sesveta, izmješta se 100 metara zapadnije.

Navedeno stajalište koriste autobusi linija 269 (Borongaj - Sesvetski Kraljevec - Iver) i 278 (Sesvete - Sesvetska Sela - Kraljevečki Novaki).

Podsjetimo, ranije je izmješteno, autobusno stajalište Kupinečki Kraljevec - škola u smjeru Štrpeta, i to 50-ak metara južno, a tako će biti do završetka radova na dijelu kolnika u zoni stajališta. Navedeno stajalište koristi autobus linije 161 (Savski most - Kupinečki Kraljevec - Štrpet).

Također, zbog sanacije tramvajskog kolosijeka, u noćima od utorka, 27. veljače do jutarnjeg izlaska tramvaja u petak, 1. ožujka umjesto tramvaja noćne linije 34 vozit će autobus.