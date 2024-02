Kao da nije dosta gužvi: Sutra počinju radovi u dvije ulice u centru Zagreba, u jednoj čak 3 mjeseca

Istina, raditi se mora, a kopat će se od sutra pa sljedeća tri mjeseca u Kačićevoj ulici. Radovi će se odvijati u nekoliko faza, izvijestili su iz Grada. Gradilište će biti na dijelu od Ilice do ulice Isidora Kršnjavog. U prvoj fazi od 28.02. do 09.03.2024. zbog izvođenja rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda na dijelu od Prilaza Gjure Deželića do Ulice Vjekoslava Klaića bit će onemogućeno prometovanje iz smjera juga prema sjeveru, dok će se promet u smjeru sjever-jug odvijati nesmetano.

Preporučeni obilazni pravac:

- Klaićeva – Primorska – Prilaz G. Deželića

Foto: Grad Zagreb

– Apeliramo na pješake da obrate posebnu pozornost budući će nogostup biti zauzet, a kretanje pješaka predviđeno je označenim obilaznim pravcima. Sve sudionike u prometu molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te da imaju strpljenja i razumijevanja zbog mogućih poteškoća – upozoravaju iz grada.

Sutra će se otežano voziti i još jednom ulicom u centru. Đorđićeva ulica na dijelu od Petrinjske do Palmotićeve ulice bit će zatvorena za sav promet u srijedu 28. veljače 2024. u vremenu od 08.00 do 16.00 sati.

Zbog izvođenja radova na unutarnjem uređenju stambene zgrade Đorđićeva 7, bit će potrebno osigurati prostor za smještaj miksera i pumpe za beton na javnoj površini te će ulica na tom dijelu biti privremeno zatvorena za promet. Obilazni pravac bit će: Petrinjska – Amruševa - Palmotićeva.