Bogat izložbeni program Etnografskog muzeja: Izložit će i ukrajinsku "odjeću slobodnih ljudi"

Etnografski muzej u Zagrebu najavljuje do kraja godine bogati izložbeni program, u kojem je i izložba "Ukrajinski vez – tradicija koja živi", koja se otvara 28. rujna, sa željom doprinosa međusobnom razumijevanju i dobrim odnosima hrvatskog i ukrajinskog naroda. Izložit će se vezene rukotvorine, s posebnim naglaskom na košulje, takozvane vyšyvanke, za koje se smatra da su "genetski kod“ Ukrajinaca ili "odjeća slobodnih ljudi“.

– Iako se vizualni izgled uvelike transformirao, košulja je kroz stoljeća bila i ostala simbol vjere, nade i ljubavi, a uz nacionalni grb i zastavu simbol je hrabrosti, borbe i pobjede – ističe se u najavi izložbe, otvorene do 15. listopada i ostvarene u suradnji s Ukrajinskom zajednicom Grada Zagreba.

Tijekom listopada Etnografski muzej donosi opsežan program "Živa baština u Etnografskom muzeju" u sklopu Dana europske baštine i 20 godina usvajanja UNESCO-ove Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine.

Otvorit će ga izložba "Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-ovim listama“ koja je dosad gostovala na oko 50 lokacija u 15 zemalja, od Mađarske i Francuske do Australije, Kanade i Kine. Ove je godine dobila redizajn u nekoliko izvedbenih inačica, od kojih će jedna biti premijerno predstavljena u Etnografskom muzeju.

Fenomeni su predstavljeni s pomoću izvješenih tiskanih tekstilnih "bannera“ s fotografijama, popratnim tekstom i QR kodom za pristup nominacijskom filmu na službenom UNESCO-ovom YouTube kanalu, dok se u prostoru reproducira zvučna kulisa s deset tradicijskih pjesama u izvedbi Ansambla LADO.

Bit će tu i okrugli stol o dobroj praksi proteklih 20 godina te promocija knjige "Uvooo! Eviva nam kumpanija, poša nam je alavija! – etnografija Lastovskoga poklada" Ive Niemčić i Joška Ćalete.

Održat će se niz edukativnih radionica za djecu i odrasle, među ostalim, izrade kinča, cvjetova i ukrasa od krep-papira i žice, oslikavanja tradicijskih igračaka za obitelji s djecom, izrade tradicionalnih glazbala.

Posjetitelje očekuje i susret gajdaša Europe, radionica hrvatskog folklora, koncerti KUD-a „Ogranak seljačke sloge“ Posavski Bregi i Ženskog vokalnog ansambla Čipkice. Ulaz na sve programe je slobodan, a prijave za edukativne radionice obavezne na edukacija@emz.hr.

U Muzeju i dalje traje izložba "Intimni prostor svakodnevice", na kojoj su prvi put prikazani predmeti iz zbirke pokućstva, uglavnom iz 19. stoljeća i do sredine 20. stoljeća, zajedno sa suvremenim umjetničkim interpretacijama koje daju provokativan pogled na različite modalitete prostora intime čovjeka.

Izložba traje do do 25. svibnja 2025. i periodično predstavlja različite projekte - od 26. listopada do 25. studenog to će biti izložba "Rasvijetljena soba – ženska fotografska praksa u Hrvatskoj", kustoski projekt Sandre Križić Roban, a od 6. prosinca do 14. siječnja "Slatki svetci" Manuele Pauk, koja kroz reinterpretaciju čokoladnog sv. Nikole rekonstruira tradicionalne priče o svecima.

