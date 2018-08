8 novih promjena u prometu u Zagrebu zbog radova, neke kreću već od večeras u 20 sati!

Opće je poznato da Zagreb preko ljeta postaje jedno veliko gradilište, a samim time dolazi i do gužvi u prometu.

Iz Grada su danas medijima malo iza 16 sati poslali informacije da će na čak novih osam mjesta, zbog radova, doći do privremenih promjena u prometu.

Zbog radova izvanrednog održavanja – Preradovićeva ulica na dijelu ulice Nikole Tesle do Ulice Andrije Hebranga, od petka 24. 08. 2018. godine od 20,00 sati do ponedjeljka 17. 09. 2018. godine bit će zatvorena za sav promet, a dionica od Ulice Andrije Hebranga do Ulice baruna Trenka te na Svačićev trg (istočni dio) na dijelu od Ulice baruna Trenka do Haulikove ulice bit će zatvorena od 24. 08. 2018. godine od 20,00 sati do ponedjeljka 03. 09. 2018. godine do 04,00 sati.

Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova bit će:

Iz smjera sjever: Preradovićeva – Hebrangova – Trg braće Mažuranić (istočna strana) – J. Žerjavića - Svačićev trg (zapad) - Kumičićeva.

Iz smjera jug: Haulikova – Svačićev trg (jug) – Kumičićeva - Mihanovićeva – Gajeva.

Zbog radova rekonstrukcije prometnice – Grižanska ulica na dijelu od ulice R. Kolaka do Međugorske ulice, od petka 24. 08. 2018. godine od 20,00 sati do petka 28. 09. 2018. godine do 20,00 sati bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova bit će:

R. Kolaka – Ljubijska – Križnog puta – Grižanska i obratno.

Grižanska (jug) – Križnog puta – Dankovečka – R. Kolaka – i obratno.

Zbog potrebe izvođenja radova sanacije tramvajskog kolosijeka na raskrižju Av. M. Držića/Ulica kneza Branimira, od subote 25. 08. 2018. godine od 20,00 do ponedjeljka 03. 09. 2018. godine do 04,00 sata biti će onemogućeno prometovanje dijelom predmetnog raskrižja.

Obilazni pravci za vrijeme izvođenja radova bit će: Ulica kneza Branimira – Av. M. Držića (smjer sjever) – Trg kralja Petra Krešimira IV – Kružićeva – Ulica kneza Branimira – Av. M. Držića (jug).

Iz smjera sjever: Trg kralja Petra Krešimira IV/Šubićeva – Kružićeva - Ulica kneza Branimira – Av. M.

Držića/Strojarska (jug).

Iz smjera zapad: Ulica kneza Branimira – Av. M. Držića (jug) – Ulica grada Vukovara – Radnička cesta – Av. M. Držića (sjever).

Iz smjera jug: Av. M. Držića - Trg kralja Petra Krešimira IV – Kružićeva – Ulica kneza Branimira.

Za vrijeme navedenih radova biti će uspostavljen jednosmjeran promet Kružićevom ulicom na dijelu od Trga kralja Petra Krešimira IV do Ulice kneza Branimira.

Zbog potrebe izvođenja radova rekonstrukcije tramvajske pruge, Ilica na dijelu od Frankopanske do Britanskog trga (zapadna strana) od subote 25. 08. 2018. godine od 04,00 sata do ponedjeljka 27. 08. 2018. godine do 12,00 sati bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova bit će: Medulićeva - Ilica (Frankopanska) - Mesnička - Streljačka - Tuškanac - V. Nazora - Britanski trg - Ilica i Ilica - Frankopanska - Klaićeva - Republike Austrije - Talovčeva - Reljkovićeva - Ilica

Za potrebe izvođenja radova uređenja zapadnog kolnika na Ulici Savezne Republike Njemačke na dijelu od Vatikanske ulice do Avenije V. Holjevca, od ponedjeljka 27. 08. 2018. godine od 08,00 sati do utorka 28. 08. 2018. godine do 08,00 sati zauzimati će se istočni i središnji prometni trak zapadnog kolnika, a promet će se odvijati po zapadnom prometnom traku zapadnog kolnika, od utorka 28. 08. 2018. godine od 08,00 sati do ponedjeljka 03. 09. 2018. godine do 04,00 sata zapadni kolnik Ulice Savezne Republike Njemačke na navedenoj dionici biti će zatvoren za prometa.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: - Savezne Republike Njemačke - Islandska - Avenija V. Holjevca.

Prilikom izvođenja radova sanacije tramvajskog kolosijeka na Vlaškoj ulici kod Petretičićevog trga, od ponedjeljka 27. 08. 2018. godine od 19,00 sati do petka 31. 08. 2018. godine do 05,00 sati bit će onemogućeno kretanje vozila preko Petračićevog trga na Vlašku ulicu i obratno.

Obilazni pravac bit će : - Vlaška – Domjanićeva - Petrova i Petrova - Kamaufova - Vlaška.

Zbog potrebe izvođenja radova rekonstrukcije tramvajske pruge, Ilica na dijelu od Britanskog trga (zapadna strana) do Kačićeve ulice od ponedjeljka 27. 08. 2018. godine od 12,00 sati do ponedjeljka 03. 09. 2018. godine do 04,00 sata bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova bit će: - Ilica - Britanski trg (istočni dio) - Pantovčak - Hercegovačka - Vinogradska

cesta - Ilica.

Zbog izvođenja radova izgradnje vrelovoda, Ulice Prisavlje (južni kolnik) na dijelu od Savske ceste do Cvjetne ceste, od utorka 14. 08. 2018. godine od 20,00 sati do ponedjeljka 03. 09. 2018. godine do 04,00 sata bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac bit će: Savska – Slavonska avenija – Marohnićeva – Prisavlje.

Iz Grada javljaju da će se za vrijeme navedenih radova promet odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji te vozače mole za strpljenje i razumijevanje.

Pripremni radovi za rekonstrukciju rotora u Novom Zagrebu