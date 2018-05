15 prijedloga za super vikend u Zagrebu

U nedjelju se otvara Subversive Film Festival, dok onaj okolišne tematike počinje večeras, kada je na programu i Kinolektira u Europi, a poslije nje premijera dokumentarca o Goranu Čolaku, uspješnom roniocu na dah. Doda li se tome Drive In kino na Prisavlju, jasno je da je vikend pun filma. Niste li za sedmu umjetnost, večeras možete na Jinxe u Domu sportova, a sutra na Trnjanske kresove. Komedija nudi premijeru mjuzikla “Alphonsine”, a u nedjelju se na Ribnjaku okupljaju zaljubljenici u Star Wars. Kostimi poželjni. U dvorištu Pogona Jedinstvo, pak, cijeloga vikenda posjetitelje zabavlja “Cirkobalkana”.

1. SVI U DOM SPORTOVA

Četvrt stoljeća staža i 20 godina od prvog velikog hita “Smijem se” bend Jinx slavi večeras u Domu sportova. Pridružit će im se i gudaći kvartet, a na koncertu će gostovati Dubravko Ivaniš Ripper i Davor Gobac te beogradski Artan Lili. Ulaznice za rođendan skupine koja stoji iza uspješnice poput “Koliko suza”, “Tamo gdje je sve po mom”, “Da smo se voljeli manje”... stoje 100 kuna za parter te 15 više za one koji žele na tribine.

2. NA SAVSKOM NASIPU

Trnjanski kresovi pale se sutra u 19.30 na Savskom nasipu. Fešta u organizaciji Mreže antifašistkinja Zagreba počinje već u 15 sati, a program uključuje koncerte zborova, predstavu “Sve što nije tvoje”, radionicu bubnjanja ili pak “Feminističke samoobrane i zaštite”... Iste večeri u Močvari se održava Antifa Night, niz besplatnih aktivističkih koncerata koji počinju u 21 sat, a dio su proslave 19. rođendana kluba.

3. SUBVERSIVE FILM FESTIVAL

Subversive Film Festival počinje u nedjelju, a donijet će u kina Europu i Tuškanac te u MSU više od 50 naslova. Prvog će se dana u Europi u 19 sati moći pogledati film “Lucky”, a u isto vrijeme i na istom mjestu otvorit će se i izložba fotografija “U srcu svibnja ‘68.”. Film “Mladi i usamljeni”, pak, prikazuje se u 21 sat.

4. IDEMO NA BROADWAY

“Idemo na Broadway” tema je showa koji je osmislio Miro Ungar, a izvodi se večeras u 21.30 u Jazz & Cabaret clubu Kontesa. Sudjeluju plesači, pjevači, iluzionist, stand up komičar...

5. ALPHONSINE U KOMEDIJI

Veseljko Barešić, dirigent kazališta Komedija, u ovoj će kući svoju četrdesetu obljetnicu umjetničkog djelovanja obilježiti premijerom mjuzikla “Alphonsine” sutra u 19.30 sati. Inspiriran “Damom s kamelijama” Alexandrea Dumasa, donosi priču o suvremenoj djevojci, studentici i eskort-dami. Petra Golik igra glavnu ulogu Manon, a Ivan Čuić utjelovit će Sina velikog moćnika. Prvi će put u mjuziklu zaigrati i Nataša Janjić, a u predstavi su angažirani i Mila Elegović, Ervin Baučić, Iva Visković...

6. DRIVING TURNEJA

Shpresa Faqi na ulaznom trijemu Meštrovićeva paviljona sutra u 19.30 sati predstavlja svoj multimedijski projekt “Driving”, s kojim će u 12 tjedana proći turneju od Njemačke do Kosova. Umjetnica se susreće sa stanovnicima mjesta koja posjećuje te proučava njihov kulturni kontekst, pa cijelo iskustvo dokumentira tintnim crtežom koji projektorom prenosi na zgradu tvoreći “site specific instalaciju”.

7. HAN SOLO, YODA, R2-D2

Star Wars Hrvatska, udruga ljubitelja Zvjezdanih ratova, u nedjelju u Centru mladih Ribnjak organizira bogat program u povodu obilježavanja “May the Fourth Be With You”. Traje od 10.30 do 18 sati, a ulaz je na sva predavanja, radionice i izložbe besplatan. Program, naravno uključuje i Cosplay, a kostimiranje je isključivo u likove iz Star Wars franšize. U 17.30 sati održat će se promenada kostima koje će žiri zatim ocjenjivati.

8. MOJ ŽIVOT BEZ ZRAKA

Zagrebačka kinopremijera filma “Moj život bez zraka” večeras u 21 sat u Europi predstavlja Gorana Čolaka, uspješnog hrvatskog ronioca na dah. On je, podsjetimo, 2013. ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, a godinu poslije srušio i taj rezultat izdržavši pod vodom čak 23 minute i sekundu. Dokumentarac redateljice Bojane Burnać prikazuje njegove najveće životne trenutke koji se događaju pod vodom, a u njima nadilazi svoje mogućnosti.

9. #VINYL_TEATAR

“Postdiplomsko obrazovanje” izvodi se u nedjelju u 18 sati u Vinylu. U predstavi glumi Vilim Matula, a riječ je o zabavnoj i pitkoj priči koja portretira likove naše suvremene realnosti.

10. FANNY I ALEXANDER

Večerašnji je filmski klasik koji se u 19 sati prikazuje u sklopu Kinolektire u Europi slavni “Fanny i Alexander”, obiteljska saga Ingmara Bergmana. Radnja je smještena u Švedsku na početku 20. stoljeća, a projekcijom se obilježava i 100. obljetnica rođenja jednog od najvećih redatelja svih vremena.

KLAUN LUDEK PLUS MESJE ŽULEE NA CIRKOBALKANI

Klaun Ludek i Mesje Žulee zabavljat će vas u nedjelju u 11 sati na Cirkobalkani u dvorištu Pogona Jedinstvo. Sutra u 20 promocija je albuma “‘Circus Noir”. kralj lavova ili la la land u drive in kinu

KRALJ LAVOVA ILI LA LA LAND U DRIVE IN KINU

“Kralja lavova” sutra u 21 sat, a “La la land” u nedjelju u isto vrijeme možete gledati u Drive In kinu na Prisavlju. Sutra je i nastup skupine Plesni punktovi.

NIŠTA BEZ SVIRKE U BBF-u, UPAD GRATIS, NARAVNO

Bikers Beer Factory ovog će vikenda biti domaćin bendovima High School Gang, i to večeras u 23 sata, te Good Rockin’ Daddies, sutra već od 19.

ČUVARI RIJEKA, OPASNA IGRA, ZEMLJA PLINA...

Cijelog vikenda u prostorijama Zelene akcije u Frankopanskoj 1 mogu se besplatno gledati razni aktivistički naslovi na Okolišnom filmskom festivalu.

VILENICA & KRSTANOVIĆ U DUETU ZA JEDNOG

“Duet za jednog” tematizira borbu protiv multiple skleroze, a izvodi se sutra u 20 sati u Centru mladih Ribnjak. Igraju Ana Vilenica i Tomislav Krstanović.