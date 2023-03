Župnik iz Sikirevaca promijenio župu, mišljenja mještana različita: 'Kažem ženi, ne izlazi van'

Nakon razrješenja i duhovnog sabiranja, župnik iz slavonskog mjesta Sikirevaca Stjepan Šumanovac, koji je navodno uhvaćen u aferi s udanom mještankom, stigao je u novu župu. U Selcima je Đakovačkim, u župi kojom upravlja u odsutnosti župnika. Njegov dolazak izazvao je različite komentare, a on o događajima u staroj župi za RTL govori: "Ono što se dogodilo sa mnom kao svećenikom i kao čovjekom ja mogu reći iskreno da mi je žao".

Nakon razrješenja, poslan je na duhovno sabiranje u samostan Benediktinaca na otok Pašman gdje je mjesec dana radio, molio i razgovarao s duhovnikom. "Ja kad kažem riječ žao mi je i znam što sam sve prošao i što sad još prolazim i ono što sam prolazio sam u tom duhovnom sabiranju znam koliko to ima težinu za moj život", rekao je Šumanovac.

"Suočio sam se sa sobom, s Bogom – to mi je najvažnije, ja Bogu odgovaram, jel tako, Bogu odgovaram i nekako želim dalje pomirbeno, s oprostom pomirbeno znači nastaviti svoj život", dodaje.

Neki mještani na njegov dolazak gledaju s oprezom, dok drugi vjeruju u novi početak. "Dobro nam došao, valjda će biti dobar, nadajmo se. Znate priču koja je iza njega? To je prošlost", rekla je Katica Brataljenović iz Selca Đakovačkih.

VIDEO Ivan Lepan otvoreno o aferi koju je njegova supruga imala sa župnikom iz Sikirevaca: 'Pustio sam Tomu Zdravkovića i razmišljao... Što sam ja Bogu skrivio?!'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Ja kažem svojoj ženi, nemoj izlaziti van", rekao je uz smijeh Vlado Matoković. "Valjda će se popraviti ako je pogriješio", navodi Stjepan Glavašević.

"Svi smo mi ljudi, nekad pogriješimo, nekad nekako bude", rekla je Brataljenović. "Ja sebi ne bi to dozvolio, školovani čovjek i to tako šta. Ne, to je sramota", rekao je Matoković. "I to su ljudi ha da. Ispovijedat će se i bit će dobro", nasmijao se Glavašević.