Bakrač: 'Župan Longin je pretukao hrvatskog vojnika i opernog pjevača. Nosio je torbe Ivi Sanaderu'

Zadarski župan Božidar Longin nije samo tražio od djelatnika lučke uprave da mu se ne naplati račun za vez za brod na Istu u iznosu od 48,60 eura koji je kasnije storniran. On je tijekom rata pretukao i invalidom učinio hrvatskog vojnika o čemu posjedujemo dokumentaciju, a pretukao je kasnije i opernog pjevača i vrlo su mu moguće nove optužnice.

Rekao je ovo na konferenciji za novinare ispred zgrade Županije u Zadru vijećnik Akcije mladih Marko Pupić Bakrač koji je prvi iznio slučaj storniranja računa za brodski vez na Istu u javnost i prijavio slučaj USKOK-u koji je jučer protiv zadarskog župana Božidara Longina podigao optužnicu iz kaznenog djela trgovanja utjecajem.

- Za ovo kazneno djelo zadarskom županu zapriječena je kazna od jedne do osam godina zatvora i ovo je jedna od najtežih optužnica protiv službene osobe. Premijer Plenković se pravi nepismen kad minorizira ovo kazneno djelo jer u protivnom je ono što nije dozvoljeno volu dozvoljeno Jupiteru. Mi ostali smrtnici idemo pod suspenziju. Božidaru Longinu je podigao optužnicu USKOK i nitko mu ne smješta. Nitko ne vjeruje da Longin nije ponio novčanik, valjda se dva dana šetao u kupaćim gaćicama. Plenković nam šalje poruke da smo volovi. Prije više desetljeća Longin je premlatio hrvatskog vojnika koji je postao invalid, premlatio je opernog pjevača i nosio torbe Ivi Sanaderu. Neka Plenković objasni kako HDZ stoji iza njega. Nemoguce je da ostane župan jer on ovako sramoti Zadarsku županiju i poziciju zadarskog župana - rekao je Marko Pupić Bakrač.

Ante Rubeša iz Akcije mladih je istakao da ovo nije riječ samo o 50 eura i da to pokazuje utjecaj moći HDZ-a i kako su postavili pravila moći u Zadru. - Božidar Kalmeta stoji iza župana i očekivalo bi se da i on da ostavku, ali i on je također uskočki optuženik a ne želi otići s funkcije. Oni su ukrali budućnost našoj djeci - rekao je Rubeša.

VIDEO Akcija mladih: Longinu nitko ne smješta, USKOK je podigao optužnicu