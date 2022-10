Zrakoplov se srušio na parkiralište u američkom gradiću: Dvije osobe poginule

Najmanje dvije osobe su poginule u padu zrakoplova koji se srušio kod salona s automobilima u američkom gradu Marietta, potvrdile su vlasti.

Manji zrakoplov Beechcraft King Air E90 pao je na parkiralište salona s automobilima, a među poginulima su pilot i još jedan putnik, piše CNN.

PLANE CRASH: A plane has crashed by Henslers Market in Marietta, Ohio. No word on how many people were on board or what may have caused the crash. Working to get more details. @WOWK13News



🎥: Amber Davis pic.twitter.com/yIvJ1W4o3k