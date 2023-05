Zrakoplov Croatie Airlinesa dva puta vraćali u Zagreb, putnici ogorčeni

Tvrtka Croatia Airlines ispričala se putnicima koji su danas u 6.40 sati poletjeli sa zračne luke Franjo Tuđman prema Münchenu. Zrakoplov je, naime, dva puta zbog kvara vraćan u Zagreb.

- Javila se indikacija kvara i u skladu s operativnim procedurama kompanije te preporukama proizvođača za takve situacije, zrakoplov je preventivno preusmjeren u zračnu luku Zagreb, gdje je tehničko središte Croatia Airlinesa - rekao je za 24sata glasnogovornik Davor Janušić, potvrdivši da je do došlo na sustavu za reguliranje tlaka u putničkoj kabini. Zrakoplov je pregledan i vraćen u promet. Putnici su oko sat vremena ostali u njemu jer se očekivalo da će problem brzo biti riješen, pa da se ne troši vrijeme na iskrcaj i ponovni ukrcaj.

- To je uobičajena procedura, da se zrakoplov pokuša čim prije vratiti u promet. Međutim, nakon ponovnog polijetanja prema Münchenu pojavila se ista greška i zrakoplov je opet vraćen u Zagreb, gdje je sada na tehničkom servisu. Nažalost, let za München je otkazan. O svim putnicima se vodi briga u skladu s europskom odredbom i oni će tijekom dana biti preusmjereni na druge letove do svog odredišta - rekao je Janušić.

